Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Мой сосед – кумихо
Постер сериала Мой сосед – кумихо
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.7
Оцените
2 постера
Киноафиша Сериалы Мой сосед – кумихо

Мой сосед – кумихо (2021 - 2021)

Gan Tteoleojineun Donggeo 18+
Год выпуска 2021
Страна Южная Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 10 минут
Телеканал tvN
Продолжительность сериала 18 часов 40 минут

О чем сериал

Сериал «Мой сосед – кумихо» – это корейская романтическая фэнтези-комедия о простой студентке Ли Дам, которая случайно проглатывает магическую бусину. Выясняется, что этот талисман принадлежал лису-оборотню Син У Е. Вот уже 999 лет он живет среди людей, мечтая стать обычным парнем, однако без этой бусины он никогда не сможет исполнить свою мечту. Более того, сама Ли Дам теперь погибнет через год. Чтобы найти способ решить эту проблему, девушка и кумихо начинают жить вместе в обычной городской квартире.

В ролях
В ролях
Кан Ми-на
Кан Ми-на
Сон Сон-юн
Хан Джи-ын
Ко Гён-пхё
Ко Гён-пхё
Ким До-ван
Кан Хан На
Все актеры и съемочная группа
Сериал находится в подборках
Лучшие дорамы про богов и демонов Лучшие дорамы про богов и демонов

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.7 IMDb
Написать отзыв
Сезоны
Мой сосед – кумихо - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 16 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из сериал
Все началось с детских забав: собрали все игры по порядку с 1 по 3 сезон «Игры в кальмара»
Изначально в сценарии такого не было: как появилась легендарная фраза Шматко из «Солдат»
Зрители уже отчаялись ждать: в какой серии «Невского» вернулся Фома
Роль Быкова в «Интернах» изначально писали совсем под другого актера: да и сам Охлобыстин долго воротил нос от сериала ТНТ
«Бурная влюбленность — не вечна»: почему в «Материалистке» Люси выбрала Джона, и будут ли они счастливы — мнение психолога
«С каких пор ужастик превратился в комедию?»: новый «Хищник» даже не вышел, а фанаты уже бьют тревогу (и ждут кроссовер с «Чужим»)
«Испытываешь грусть»: как сейчас выглядят герои «Сватов» — за 17 лет актеры сильно изменились (фото)
«Он любит ее, а она — другого»: выросшие на советском кино наверняка угадают 5/5 фильмов СССР по краткому описанию (тест)
«Лол, даже не близко»: авторы «Очень странных дел» разрушили самый популярный миф о финале сериала — и фанаты уже льют слёзы
«Я ушел и стал избегать образа»: главную роль своей карьеры Мадянов откровенно не любил — зато почти вся страна обожала
«Мадянов играл не по-детски»: за 30 лет до «Вампиров средней полосы» великий актер сыграл упыря-уголовника — и о фильме слышали 1,5 человека
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше