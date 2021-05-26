Сериал «Мой сосед – кумихо» – это корейская романтическая фэнтези-комедия о простой студентке Ли Дам, которая случайно проглатывает магическую бусину. Выясняется, что этот талисман принадлежал лису-оборотню Син У Е. Вот уже 999 лет он живет среди людей, мечтая стать обычным парнем, однако без этой бусины он никогда не сможет исполнить свою мечту. Более того, сама Ли Дам теперь погибнет через год. Чтобы найти способ решить эту проблему, девушка и кумихо начинают жить вместе в обычной городской квартире.