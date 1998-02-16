Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Хитрый койот»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Янг Джу Сео
Young Ju Seo
Киноафиша
Персоны
Янг Джу Сео
Янг Джу Сео
Young Ju Seo
Дата рождения
16 февраля 1998
Возраст
28 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Герой триллеров
,
Драматический актёр
,
Актёр ужасов
Популярные фильмы
7.0
Голосование по поводу смертной казни
(2023)
6.1
Коварство
(2015)
5.8
Мебиус
(2013)
Фильмография Янг Джу Сео
7
Голосование по поводу смертной казни
ужасы, триллер, детектив, дорама
2023, Южная Корея
5.3
Ящик Пандоры
Opeun deo do-eo
детектив, триллер
2022, Южная Корея
6.1
Коварство
Gansin
криминал, драма, исторический
2015, Южная Корея
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
5.8
Мебиус
Moebius
драма
2013, Южная Корея
Смотреть трейлер
Показать еще
С первыми холодами везу на дачу 2 бутылки подсолнечного масла: на кухню не заношу – нашла 3 применения в доме
Ковры со стен вынес на улицу: рулон с Ozon за пару тысяч утеплил почти весь дом – и крики соседей больше не слышу
Какими будут декабрь и январь узнаем 5 сентября: вечером все внимание на небо
Этот sci-fi сериал – «лучшая альтернатива "Черному зеркалу"»: «Смотрела как ребенок – с распахнутыми глазами»
Если бы «Бригада» была аниме: 3 крутых тайтла про криминал, но вместо Саши Белого – якудза и ниндзя
«Очередной проходняк с Рейнольдсом в СССР», думал я, пока не включил «Мэйдэй»: не уснете, пока не досмотрите
Фанаты Паламарчука, открывайте игристое: «Ронин» возвращается на ТВ-3 уже 7 сентября
«300 спартанцев в духе “Игры престолов”»: Зак Снайдер готовит замену унылому «Дому Дракона» – эпик с рейтингом 7.7 превратят в сериал
Жеглов бы ответил без раздумий: а вы знаете, почему «Место встречи изменить нельзя» дважды меняло название? (тест)
Вот это я понимаю – сюжет без воды: нашла 5 шикарных сериалов на 6-8 серий – впечатлений хватит на месяцы
Родители Гарри живы, тролль похож на Колобка: в трейлере нового «Поттера» спрятали детали, которых не было даже в фильмах
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить