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Янг Джу Сео Young Ju Seo
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Янг Джу Сео

Young Ju Seo

Дата рождения
16 февраля 1998
Возраст
28 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Герой триллеров, Драматический актёр, Актёр ужасов

Популярные фильмы

Голосование по поводу смертной казни 7.0
Голосование по поводу смертной казни (2023)
Коварство 6.1
Коварство (2015)
Мебиус 5.8
Мебиус (2013)

Фильмография Янг Джу Сео

Голосование по поводу смертной казни 7
Голосование по поводу смертной казни
ужасы, триллер, детектив, дорама 2023, Южная Корея
Ящик Пандоры 5.3
Ящик Пандоры Opeun deo do-eo
детектив, триллер 2022, Южная Корея
Коварство 6.1
Коварство Gansin
криминал, драма, исторический 2015, Южная Корея
Мебиус 5.8
Мебиус Moebius
драма 2013, Южная Корея
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