Мелиса Акман
Melisa Akman
Мелиса Акман
Melisa Akman
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтическая актриса, Герой боевиков
Популярные фильмы
7.2
Эфлятун
(2022)
6.0
Контора
(2021)
5.8
Мой папа – герой
(2021)
Фильмография Мелиса Акман
7.2
Эфлятун
Eflâtun
драма, мелодрама
2022, Турция
5.8
Мой папа – герой
драма
2021, Турция
6
Контора
драма, боевик
2021, Турция
