Эфлятун

Eflâtun 18+
Напомним о выходе в прокат
Страна Турция
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2022
Премьера в мире 24 октября 2022
Дата выхода
23 января 2023 Бангладеш
22 марта 2024 Турция
17 июля 2023 Япония G
Сборы в мире $25 777
Производство Karakus Film
Другие названия
Eflatun, Eflâtun, Эфлятун
Режиссер
Cuneyt Karakus
В ролях
Ирем Хелваджиоглу
Ирем Хелваджиоглу
Керем Бюрсин
Керем Бюрсин
Мелиса Акман
Мелиса Акман
Semiha Bezek
Nazan Diper
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.3
Оцените 11 голосов
6.7 IMDb
