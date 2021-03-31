Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Мой папа – герой
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Оцените
1 постер
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Оцените
Киноафиша Сериалы Мой папа – герой
Мой папа – герой (2021 - 2021) Kahraman Babam
Год выпуска 2021
Страна Турция
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 2 часа 0 минут
Телеканал Show TV
Продолжительность 16 часов 0 минут
О чем сериал

Турецкий сериал «Мой папа – герой» – это история о мужчине по имени Угур, который занимается опасной профессией. Она связана со спасением людей. При этом долгое время герой живет с болью в сердце, которую ничто не может излечить. Угур, которому немало людей обязаны сохранением своих жизней, не смог помочь собственной супруге. Ему не удалось вытащить ее из огня. После этого он лишился и единственной дочери Омрю. Ее воспитывают родственники погибшей жены. Угур когда-то любил жизнь, но после этой трагедии замкнулся в себе.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Фатих Аль
Фатих Аль
Гёркем Севиндик
Бурак Беркай Акгюль
Нилай Дениз
Мелиса Акман
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Мой папа – герой - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
Related video
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
Ахнете: вот как изменился пухлощекий Перепечко из «Кадетства»
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
Поплатятся за ошибки молодости: 4 знака Зодиака к старости останутся ни с чем
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Какой ваш возраст на самом деле? Этот тест любого может застать врасплох!
Что-то не так с русскими детьми: «Ежик в тумане» поразил итальянцев
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
Жестокий урок: как Рязанов поставил на колени народного артиста СССР
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
Опорочили Турцию: какие две ошибки не простили «Великолепному веку»
Приложение киноафиши