Турецкий сериал «Мой папа – герой» – это история о мужчине по имени Угур, который занимается опасной профессией. Она связана со спасением людей. При этом долгое время герой живет с болью в сердце, которую ничто не может излечить. Угур, которому немало людей обязаны сохранением своих жизней, не смог помочь собственной супруге. Ему не удалось вытащить ее из огня. После этого он лишился и единственной дочери Омрю. Ее воспитывают родственники погибшей жены. Угур когда-то любил жизнь, но после этой трагедии замкнулся в себе.