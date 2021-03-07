Меню
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Киноафиша Сериалы Контора

Контора (2021 - …)

Teşkilat 18+
Год выпуска 2021
Страна Турция
Всего сезонов 6 сезонов
Эпизод длится 2 часа 20 минут
Телеканал TRT1
Продолжительность сериала 352 часа 20 минут

О чем сериал

История специального подразделения, работающего в рамках Национальной разведывательной организации.

Айбюке Пусат
Мурат Йылдырым
Гюркан Уйгун
Мелиса Акман
Тургут Тунчалп
Юнус Эмре Йылдырымер
0.0
6.2 IMDb
Сезоны
Контора - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 14 эпизодов
 
Контора - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2021, 34 эпизода
 
Контора - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2022, 31 эпизод
 
Контора - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2023, 32 эпизода
 
Контора - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2024, 37 эпизодов
 
Сезон 6 / Season 6
TBA, 3 эпизода
 
