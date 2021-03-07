Меню
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Рейтинги
мало голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
Оцените
6 постеров
Контора (2021 - …)
Teşkilat
18+
драма
боевик
Год выпуска
2021
Страна
Турция
Всего сезонов
6 сезонов
Эпизод длится
2 часа 20 минут
Телеканал
TRT1
Продолжительность сериала
352 часа 20 минут
О чем сериал
История специального подразделения, работающего в рамках Национальной разведывательной организации.
Развернуть
Контора
трейлер
трейлер
В ролях
В ролях
Айбюке Пусат
Мурат Йылдырым
Гюркан Уйгун
Мелиса Акман
Тургут Тунчалп
Юнус Эмре Йылдырымер
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
6.2
IMDb
Написать отзыв
Сезоны
Сезон 1 / Season 1
2021,
14 эпизодов
Сезон 2 / Season 2
2021,
34 эпизода
Сезон 3 / Season 3
2022,
31 эпизод
Сезон 4 / Season 4
2023,
32 эпизода
Сезон 5 / Season 5
2024,
37 эпизодов
Сезон 6 / Season 6
TBA,
3 эпизода
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из сериал
