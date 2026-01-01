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Юнус Эмре Йылдырымер
Юнус Эмре Йылдырымер Yunus Emre Yildirimer
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Юнус Эмре Йылдырымер

Yunus Emre Yildirimer

Дата рождения
1 января 1982
Возраст
44 года
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Турция, Турция
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтический герой, Герой боевиков

Популярные фильмы

Два лица Стамбула 6.1
Два лица Стамбула (2013)
Контора 5.9
Контора (2021)
Çatli 3.8
Çatli (2026)

Фильмография Юнус Эмре Йылдырымер

Çatli 3.8
Çatli Çatli
биография 2026, Турция
Имя любовь 2.8
Имя любовь
драма 2022, Турция
Контора 5.9
Контора
драма, боевик 2021, Турция
Два лица Стамбула 6.1
Два лица Стамбула
драма, мелодрама 2013, Турция
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