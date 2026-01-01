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Юнус Эмре Йылдырымер
Yunus Emre Yildirimer
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Персоны
Юнус Эмре Йылдырымер
Юнус Эмре Йылдырымер
Yunus Emre Yildirimer
Дата рождения
1 января 1982
Возраст
44 года
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Турция, Турция
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтический герой
,
Герой боевиков
Популярные фильмы
6.1
Два лица Стамбула
(2013)
5.9
Контора
(2021)
3.8
Çatli
(2026)
Фильмография Юнус Эмре Йылдырымер
3.8
Çatli
Çatli
биография
2026, Турция
2.8
Имя любовь
драма
2022, Турция
5.9
Контора
драма, боевик
2021, Турция
6.1
Два лица Стамбула
драма, мелодрама
2013, Турция
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