«Беглецы»: Рецензия Киноафиши

Известный певец с крайне креативным псевдонимом Алекс (Константин Крюков) окончательно заколебал своими пьяными выходками свою продюсершу (Анастасия Калманович), и она решила, что надо бы его грохнуть, чтобы заработать денег на посмертных сборниках и турне памяти. Но всё идёт не по плану, когда доморощенный киллер Степа (Евгений Ткачук) не выполняет свою миссию и сам вместе с Алексом оказывается в статусе беглеца. Кроме того, к ним присоединяется Настя (Равшана Куркова), поклонница Алекса (кстати, в описаниях на многих сайтах её героиня описана как нимфоманка ― так вот, в фильме про это ни слова и эротоманам рассчитывать не на что ― кино целомудренное, как экранизация жизни Надежды Крупской). Вместе этой троице придётся решить, как уйти от преследующих их киллеров и остаться в живых.

В «Беглецах» есть всё, за что любят пинать русское кино. Это и жанровая разболтанность, когда вроде бы легкомысленный и сравнительно добрый фильм внезапно становится очень серьёзным и без толку брутальным. Это и очевидная недоработанность сценария, создаётся впечатление, что в тексте была одна история, на съемочной площадке снималась вторая, а в постпродакшене сделали вовсе третий фильм. Только этим можно объяснить чудовищно нелогичные мотивации некоторых персонажей и очевидные монтажные огрехи. Один настолько замечательный, что нельзя не упомянуть о нём.

«Беглецы»

После одной из экшн-сцен два героя разговаривают. Их диалог показан несколькими планами разной степени крупности. Герой сажает остальных в машину, собирается уходить, и в этот момент мы понимаем, что у него в руке КУСОК ЛАВАША. Большой такой. Прозорливый зритель, наверное, догадается, что если герой был только что у отца, то там он и получил возможность подкрепиться. Однако выглядит это в любом случае как ни с того ни с сего появившийся на лице клоунский нос. Что самое печальное, при всех своих выразительных недостатках «Беглецы» обладают потенциалом хорошего кино. Фильм базируется на отличном актёрском трио: плавящая своим обаянием экран Равшана Куркова, звезда широко известного в узких кругах «Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов» Евгений Ткачук и фактурный Константин Крюков, которому досталась самая драматически примитивная, но идеально подходящая в типаж роль раскаивающегося секс-символа. Кстати, на вторых ролях множество отличных актёров, при этом вполне известных широкому зрителю: здесь и Максим Виторган, и звезда канала «ТНТ» Олег Верещагин, и звезда «Солдатов» Алексей Маклаков.

Более того, в фильме есть несколько отличных и действительно смешных сцен. Особенно хорошо получается, когда авторы фильма не пытаются играть в серьёзное кино, а отрываются в жанре абсурдистской комедии. Например, сцена с дальнобойщиками прекрасна и раскрывает комедийный талант Евгения Ткачука в полной мере. Когда создатели фильма не стесняются играть в обаятельный треш и подают его именно как обаятельный треш ― то получается очень хорошо. Не очень хорошо, что эти сцены составляют лишь четверть фильма или около того. Так или иначе, фильм даёт раскрыться в той или иной мере основному актёрскому трио, так что персональные поклонники или поклонницы любого из этого трио в полной мере насмотрятся на объект своей любви. Но всё равно жаль упущенных возможностей, ведь какое кино могло выйти!

Пётр Волошин