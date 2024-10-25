Елена – владелица цветочного магазина, очень любит свое дело и быстро находит общий язык с клиентами. Муж Елены Николай страдает игроманией и тонет в долгах. Отношения между ними с каждым днем становятся все хуже – Николай ревнует и устраивает ссоры по любому поводу. Он уже не раз избивал ее, но Елена скрывает правду их семейной жизни. Пока не узнает, что беременна… После очередного скандала Елена принимает решение уйти от мужа. Николай выходит из себя, сильно избивает Елену. Она теряет память и оказывается в доме людей, которые считают ее невестой их сына…