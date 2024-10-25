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Киноафиша Сериалы Вальс цветов

Вальс цветов (2024 - 2024)

Vals cvetov 18+
Год выпуска 2024
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

Елена – владелица цветочного магазина, очень любит свое дело и быстро находит общий язык с клиентами. Муж Елены Николай страдает игроманией и тонет в долгах. Отношения между ними с каждым днем становятся все хуже – Николай ревнует и устраивает ссоры по любому поводу. Он уже не раз избивал ее, но Елена скрывает правду их семейной жизни. Пока не узнает, что беременна…  После очередного скандала Елена принимает решение уйти от мужа. Николай выходит из себя, сильно избивает Елену. Она теряет память и оказывается в доме людей, которые считают ее невестой их сына…

В ролях
В ролях
Владимир Петров
Владимир Петров
Глафира Козулина
Глафира Козулина
Александр Маркин
Лора Коробских
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Вальс цветов - Сезон 1 Сезон 1
2024, 4 эпизода
 
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