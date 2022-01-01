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Бурак Дениз
Burak Deniz
Киноафиша
Персоны
Бурак Дениз
Бурак Дениз
Burak Deniz
Дата рождения
17 февраля 1991
Возраст
31 год
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Стамбул, Турция
Популярные фильмы
Незаконченный круг любви
(2020)
0
Марашанец
(2021)
0
Невежественные ангелы
(2022)
0
Фильмография Бурак Дениз
Жанр
Все
Боевик
Драма
Криминал
Мелодрама
Год
Все
2022
2021
2020
Все
3
Сериалы
3
Актер
3
Невежественные ангелы
драма, мелодрама
2022, Италия
Марашанец
драма, боевик, мелодрама
2021, Турция
Незаконченный круг любви
драма, криминал, мелодрама
2020, Турция
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