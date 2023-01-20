Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Заговор дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Шахмаран
1 постер
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Оцените
Киноафиша Сериалы Шахмаран

Шахмаран (2023 - …)

Şahmaran 16+
Год выпуска 2023
Страна Турция
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 52 минуты
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность сериала 6 часов 56 минут
О чем сериал

В основу сюжета легла древняя легенда о женщине, которая является наполовину змеей. Она обладала большим количеством знаний, о которых не имели представления простые смертные. Шахмаран вместе со своими подданными обитала в подземном царстве Меран. Людям не было туда доступа. Но однажды бедный мужчина по имени Джемшаб отыскал секретный лаз в мир богини и проник туда. Он получил немало знаний о лечении болезней, а через много лет, с позволения Шахмаран, отправился домой. Джемшаб пообещал, что никому не выдаст секрет...

Шахмаран - трейлер
Шахмаран
трейлер
В ролях
В ролях
Мустафа Угурлу
Бурак Дениз
Бурак Дениз
Махир Гюнширай
Серенай Сарыкая
Мерт Рамазан Демир
Эбру Озкан
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Шахмаран - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
Related video
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Приложение киноафиши