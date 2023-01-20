В основу сюжета легла древняя легенда о женщине, которая является наполовину змеей. Она обладала большим количеством знаний, о которых не имели представления простые смертные. Шахмаран вместе со своими подданными обитала в подземном царстве Меран. Людям не было туда доступа. Но однажды бедный мужчина по имени Джемшаб отыскал секретный лаз в мир богини и проник туда. Он получил немало знаний о лечении болезней, а через много лет, с позволения Шахмаран, отправился домой. Джемшаб пообещал, что никому не выдаст секрет...