Мендерес Саманджилар Menderes Samancılar
Мендерес Саманджилар

Мендерес Саманджилар

Menderes Samancılar

Дата рождения
1 мая 1954
Возраст
71 год
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров

Популярные фильмы

Совершенно другой 7.4
Совершенно другой (2023)
Сторожевая башня 7.1
Сторожевая башня (2013)
Пустота 6.9
Пустота (2021)

Фильмография Мендерес Саманджилар

Жанр
Год
Совершенно другой 7.4
Совершенно другой
драма, криминал 2023, Турция
Пустота 6.9
Пустота
драма, триллер, детектив 2021, Турция
Сторожевая башня 7.1
Сторожевая башня Gözetleme Kulesi
драма 2013, Турция / Франция / Германия
