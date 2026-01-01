Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кутюр»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Мендерес Саманджилар
Menderes Samancılar
Киноафиша
Персоны
Мендерес Саманджилар
Мендерес Саманджилар
Menderes Samancılar
Дата рождения
1 мая 1954
Возраст
71 год
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров
Популярные фильмы
7.4
Совершенно другой
(2023)
7.1
Сторожевая башня
(2013)
6.9
Пустота
(2021)
Фильмография Мендерес Саманджилар
Жанр
Все
Детектив
Драма
Криминал
Триллер
Год
Все
2023
2021
2013
Все
3
Фильмы
1
Сериалы
2
Актер
3
7.4
Совершенно другой
драма, криминал
2023, Турция
Реклама 18+
•••
✕
ООО "Кинопоиск" ИНН 7710688352
2W5zFJURDZ2
6.9
Пустота
драма, триллер, детектив
2021, Турция
7.1
Сторожевая башня
Gözetleme Kulesi
драма
2013, Турция / Франция / Германия
До премьеры новой «Клиники» еще пять дней, а критики уже дали ей 87% на RT: «Возвращают старую магию»
Хит Netflix «Ночной агент» вернулся с третьим сезоном и взорвал топы RT: критики поставили ему 100% «свежести»
В 2025 году этот сериал смотрели 832,7 млн часов: никто и не ожидал такого успеха от спин-оффа ситкома
«Я требую продолжения банкетаy» yу или хотя бы ответа, кто это сказал в советском кино: тест
«Бес попутал»: советница президента РФ «растоптала» экранизацию Пушкина от Андреасяна – включила в самолете и «захотелось выйти»
От «Глухаря» до «Первого отдела»: на 5/5 этот тест пройдут лишь те, кто пересмотрел лучшие детективы НТВ минимум 2 раза
В кабинете Брагина кровь рекой: что показали в 9-й серии «Первого отдела 5»
«Очередной сериал про ментов»: почему Антон Васильев отказался от съемок в «Невском»
Что будет, если смешать «ВАЛЛ-И» и культовое аниме 90-х? Узнаем в новинке «Союзмультфильма» про ИИ и постапокалипсис
Зависали на «Слове пацана»? А могли пропустить еще 5 хитов – вот что смотрели в России в 2025-м чаще всего
Смотрели «Сказку о царе Салтане» в кино? А теперь тест: вспомните, что пропало на 5 кадрах из фильма (спойлер: многие провалятся)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667