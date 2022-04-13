Это история о любви, которая не знает границ, а также о трудности принятия собственной природы и ориентации. Но ведь в настоящих чувствах не имеют значения внешность или гендер. Важны лишь эмоции и родство душ. Антония работает в больнице и специализируется на ВИЧ-инфекциях. Она состоит в браке с Массимо и счастлива замужем. Но супруг Антонии погибает в автокатастрофе, после чего женщина узнает, что у ее любимого мужа был любовник. Микеле жил вместе с проституткой, трансвеститом и геем, который болен СПИДом.