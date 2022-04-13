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Киноафиша Сериалы Невежественные ангелы
Невежественные ангелы (2022 - …) Le fate ignoranti
Год выпуска 2022
Страна Италия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 47 минут
Стрим-сервис Disney+
Продолжительность 6 часов 16 минут
О чем сериал

Это история о любви, которая не знает границ, а также о трудности принятия собственной природы и ориентации. Но ведь в настоящих чувствах не имеют значения внешность или гендер. Важны лишь эмоции и родство душ. Антония работает в больнице и специализируется на ВИЧ-инфекциях. Она состоит в браке с Массимо и счастлива замужем. Но супруг Антонии погибает в автокатастрофе, после чего женщина узнает, что у ее любимого мужа был любовник. Микеле жил вместе с проституткой, трансвеститом и геем, который болен СПИДом.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Лука Арджентеро
Лука Арджентеро
Кристиана Капотонди
Кристиана Капотонди
Карла Синьорис
Карла Синьорис
Амбра Анджолини
Амбра Анджолини
Анна Ферцетти
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Невежественные ангелы - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
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