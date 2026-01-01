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Эмили Радд
Emily Rudd
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Эмили Радд
Эмили Радд
Emily Rudd
Дата рождения
24 февраля 1993
Возраст
33 года
Знак зодиака
Рыбы
Место рождения
Сент-Пол, Миннесота, США
Рост
165 см
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Путешественник
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
8.2
One Piece. Большой куш
(2023)
7.3
Электрические сны Филипа К. Дика
(2017)
6.9
Улица Страха. 2 часть: 1978
(2021)
Фильмография Эмили Радд
Кит: Во тьме глубин
Whalefall
приключения, драма, триллер
2026, США
Смотреть трейлер
8.2
One Piece. Большой куш
боевик, приключения, фэнтези
2023, США
6.9
Улица Страха. 2 часть: 1978
Fear Street: 1978
ужасы, мистика
2021, США
Смотреть трейлер
6.8
Романовы
драма, исторический, мини-сериал
2018, США
7.3
Электрические сны Филипа К. Дика
драма, фантастика, детектив
2017, Великобритания
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