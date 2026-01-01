Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Проект У» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Эмили Радд
Эмили Радд Emily Rudd
Киноафиша Персоны Эмили Радд

Эмили Радд

Emily Rudd

Дата рождения
24 февраля 1993
Возраст
33 года
Знак зодиака
Рыбы
Место рождения
Сент-Пол, Миннесота, США
Рост
165 см
Актерское амплуа
Драматический актёр, Путешественник, Герой триллеров

Популярные фильмы

One Piece. Большой куш 8.2
One Piece. Большой куш (2023)
Электрические сны Филипа К. Дика 7.3
Электрические сны Филипа К. Дика (2017)
Улица Страха. 2 часть: 1978 6.9
Улица Страха. 2 часть: 1978 (2021)

Фильмография Эмили Радд

Кит: Во тьме глубин
Кит: Во тьме глубин Whalefall
приключения, драма, триллер 2026, США
Смотреть трейлер
One Piece. Большой куш 8.2
One Piece. Большой куш
боевик, приключения, фэнтези 2023, США
Улица Страха. 2 часть: 1978 6.9
Улица Страха. 2 часть: 1978 Fear Street: 1978
ужасы, мистика 2021, США
Смотреть трейлер
Романовы 6.8
Романовы
драма, исторический, мини-сериал 2018, США
Электрические сны Филипа К. Дика 7.3
Электрические сны Филипа К. Дика
драма, фантастика, детектив 2017, Великобритания
Показать еще
Новости о Эмили Радд
Netflix представил финальный трейлер игрового сериала по аниме «Ван-Пис»
Netflix представил финальный трейлер игрового сериала по аниме «Ван-Пис»
Разрезаю губку, засыпаю соль и пихаю в холодильник: соседи пальцем у виска крутили, пока не повторили
С первыми холодами покупаю 5 л 9%-ного уксуса - и не мучаюсь, как городские: посоветовал дед из деревни - дома спокойно до весны
Макароны любят не сыр и не кетчуп, а эту специю: обычный ужин превращается в пасту из ресторана
Что мне снег, что мне зной... когда тест всегда со мной: угадаете 6 фильмов СССР по кадру с героями под зонтом?
Эти 3 российских детектива не раскачиваются, а цепляют с первой серии: №3 – наш ответ «Шерлоку»
Пока ждали 6 сезон «Первого отдела», фанаты НТВ подсели на другой детектив: 8.1 баллов за ту же атмосферу и брутального героя
Лучшее лекарство от хандры: 6 трагикомедий братьев Макдона — получили высокие оценки и признание зрителей
«Все скандинавы обзавидуются»: нашла мрачный детектив 2026 года на 6 серий — посмотрела взахлеб за один вечер и хочу еще
«Так, с такими я не танцую!»: закончите 5 цитат из «Девчат» и не опозорьтесь перед Тосей (тест)
Российский фильм гуляет по миру: сначала обошёл «Мстителей», а теперь его адаптации сняли уже в 4-х странах — следующей станет Египет
Первый русский фильм, собравший больше миллиарда: «позорная копия» советской классики (каждый второй зритель был в ужасе)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше