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Mikhail Khimichev
Mikhail Khimichev
Kinoafisha
Persons
Mikhail Khimichev
Mikhail Khimichev
Mikhail Khimichev
Date of Birth
23 September 1979
Age
46 years old
Zodiac sign
Virgo
Actor type
Romantic hero
,
Dramatic actor
,
Comedy actor
Popular Films
8.0
Ischezayushchie sledy
(2020)
7.6
Fantom
(2020)
7.1
Kareristki
(2024)
Filmography
6.7
Minuta tishiny
Drama, Thriller, Detective
2025, Russia
7.1
Kareristki
Comedy
2024, Russia
6.4
Uspeshnyj
Comedy
2024, Russia
Sto dorog
Romantic,
2023, Russia
Esli serdce drognet
Romantic,
2023, Russia
Tonkaya rabota
Romantic,
2022, Ukraine
5
Detektivnoe agentstvo Muhicha
Comedy
2022, Russia
4.7
Chestnaya igra
Romantic,
2021, Ukraine
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