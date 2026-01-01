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Mikhail Khimichev
Mikhail Khimichev Mikhail Khimichev
Kinoafisha Persons Mikhail Khimichev

Mikhail Khimichev

Mikhail Khimichev

Date of Birth
23 September 1979
Age
46 years old
Zodiac sign
Virgo
Actor type
Romantic hero, Dramatic actor, Comedy actor

Popular Films

Ischezayushchie sledy 8.0
Ischezayushchie sledy (2020)
Fantom 7.6
Fantom (2020)
Kareristki 7.1
Kareristki (2024)

Filmography

Minuta tishiny 6.7
Minuta tishiny
Drama, Thriller, Detective 2025, Russia
Kareristki 7.1
Kareristki
Comedy 2024, Russia
Uspeshnyj 6.4
Uspeshnyj
Comedy 2024, Russia
Sto dorog
Sto dorog
Romantic, 2023, Russia
Esli serdce drognet
Esli serdce drognet
Romantic, 2023, Russia
Tonkaya rabota
Tonkaya rabota
Romantic, 2022, Ukraine
Detektivnoe agentstvo Muhicha 5
Detektivnoe agentstvo Muhicha
Comedy 2022, Russia
Chestnaya igra 4.7
Chestnaya igra
Romantic, 2021, Ukraine
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