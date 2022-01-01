Ксения Мишина – украинская актриса театра и кино, родилась 18 июня 1989 года в Севастополе. Девушке неоднократно говорили, что у нее яркая внешность, этому нашлось прочное доказательство: в 2007 году она выиграла конкурс «Севастопольская красавица». Девушка решила поступить на актерский факультет Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого. После окончания учебы стала служить в Молодом театре Киева.

Ксения дебютировала на ТВ в 2015 году, сыграв небольшую роль в фильме «Раскаленный периметр». Следом последовало участие в других проектах для ТВ.

Известность пришла к ней после главной роли в сериале «Искушение», где ее персонаж – Камилла, дочь олигарха – был одним из ведущих. Роли роковых красавиц стали ее визитной карточкой. Поэтому когда она сыграла отрицательного персонажа – главного антагониста Лидию Шафер – в ТВ-фильме «Крепостная», это стало большим сюрпризом для ее фанатов. Благодаря своему актерскому мастерству, ей удалось настолько хорошо вжиться в роль, что некоторые подумали, что актриса и в реальной жизни такая. Но, к счастью, это всего лишь образ, в жизни актриса поддерживает отличные отношения со своими коллегами по цеху.