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Ксения Мишина

Ксения Мишина
Ксения Мишина
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Дата рождения
18 июня 1989
Возраст
33 года
Знак зодиака
Близнецы
Место рождения
Севастополь, СССР (Украина)
Рост
168 см
Биография Ксении Мишиной

Ксения Мишина – украинская актриса театра и кино, родилась 18 июня 1989 года в Севастополе. Девушке неоднократно говорили, что у нее яркая внешность, этому нашлось прочное доказательство: в 2007 году она выиграла конкурс «Севастопольская красавица». Девушка решила поступить на актерский факультет Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого. После окончания учебы стала служить в Молодом театре Киева.

Ксения дебютировала на ТВ в 2015 году, сыграв небольшую роль в фильме «Раскаленный периметр». Следом последовало участие в других проектах для ТВ.

Известность пришла к ней после главной роли в сериале «Искушение», где ее персонаж – Камилла, дочь олигарха – был одним из ведущих. Роли роковых красавиц стали ее визитной карточкой. Поэтому когда она сыграла отрицательного персонажа – главного антагониста Лидию Шафер – в ТВ-фильме «Крепостная», это стало большим сюрпризом для ее фанатов. Благодаря своему актерскому мастерству, ей удалось настолько хорошо вжиться в роль, что некоторые подумали, что актриса и в реальной жизни такая. Но, к счастью, это всего лишь образ, в жизни актриса поддерживает отличные отношения со своими коллегами по цеху.

Интересные факты о Ксении Мишиной
  • Родители хотели, чтобы она получила экономическое образование, поэтому девушка прошла конкурс в Киевский ВУЗ, но учеба не задалась, и Ксения вернулась в Севастополь, где искала свое призвание в жизни;
  • В 2010 году девушка участвовала в конкурсе «Украина слезам не верит», призом в котором была роль в мюзикле;
  • В 2019 году вместе с Дмитрием Котом выиграла в украинских «Танцах со звездами»;
  • Одна воспитывает сына Платона;
  • Для своей первой свадьбы в кино актриса брала уроки хореографии, чтобы сделать первый танец молодоженов максимально правдоподобным;
  • На Украине в 2019 году Ксению номинировали на звание «Человек года».
Фильмография Ксении Мишиной
#Selfieparty
#Selfieparty
комедия 2016, Украина
5.0
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