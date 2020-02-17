Сериал, повествующий о трагедии в некогда счастливой семье Кирилла и Татьяны. Их маленькую дочь Ульяну похитили, и когда Кирилл, приехал на встречу с похитителем, чтобы вызволить дочку, на его глазах машина, в которой находились его малышка и преступник, взорвалась. Сильный, мужественный, к тому же работник полиции, Кирилл тяжело переживал горе, в случившемся винил во себя, впал в глубокую депрессию и даже стал злоупотреблять алкоголем. В результате он потерял жену и работу в правоохранительных органах. Кирилл до конца так и не смог поверить, что Ульяны больше нет, ведь на месте взрыва ни тела дочери, ни ее похитителя так и не обнаружили. Тем временем в городе продолжают совершать преступления, пропадают люди, похищают детей. И бывшая начальница Кирилла, знающая его как опытного и профессионального оперативника, помогает ему вернуться на работу в полицию. При этом в паре с ним будет работать лучший профайлер (специалист по бесконтактной детекции лжи) в городе – его бывшая жена Татьяна.