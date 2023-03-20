Героиня сериала «Сто дорог» – молодая женщина в разводе по имени Евгения. Она работает бухгалтером в небольшой фирме и одна растит дочку Алену. Но неожиданно ребенок пропадает прямо из детского сада. Женя понимает, что дочь похитили бывший супруг и его новая жена. Полиция только разводит руками, и героиня сама берется за поиски. Она направляется в городок, в который, как она знает, как раз недавно приехал одинокий мужчина с ребенком. Но этим человеком оказывается не похититель, а бывший следователь Дмитрий.