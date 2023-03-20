Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Коты Эрмитажа" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Сто дорог
1 постер
Рейтинги
мало голосов
Оцените
Киноафиша Сериалы Сто дорог

Сто дорог (2023 - …)

Сто дорог 16+
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут
О чем сериал

Героиня сериала «Сто дорог» – молодая женщина в разводе по имени Евгения. Она работает бухгалтером в небольшой фирме и одна растит дочку Алену. Но неожиданно ребенок пропадает прямо из детского сада. Женя понимает, что дочь похитили бывший супруг и его новая жена. Полиция только разводит руками, и героиня сама берется за поиски. Она направляется в городок, в который, как она знает, как раз недавно приехал одинокий мужчина с ребенком. Но этим человеком оказывается не похититель, а бывший следователь Дмитрий.

В ролях
В ролях
Тамара Миронова
Ольга Рептух
Ольга Рептух
Анастасия Сорокина
Анастасия Сорокина
Михаил Химичев
Михаил Химичев
Александра Гайдук
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Сто дорог»
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
20 марта 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
20 марта 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
20 марта 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
20 марта 2023
График выхода новых серий
Сезоны
Сто дорог - Сезон 1 Сезон 1
2023, 4 эпизода
 
Related video
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Приложение киноафиши