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Постер сериала Анна. Жена егеря
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Киноафиша Сериалы Анна. Жена егеря

Анна. Жена егеря (2017 - 2017)

Anna. Zhena egerya 18+
Год выпуска 2017
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 52 минуты
Телеканал Первый канал
Продолжительность сериала 3 часа 28 минут

О чем сериал

Иван трудится простым егерем, а его жена Анна ждет второго ребенка. Пара живет тихой и счастливой семейной жизнью, воспитывая сына-старшеклассника. И вот однажды, после школьного выпускного, парень возвращается домой. По страшному стечению обстоятельств к родителям он так и не вернется: недалеко от дома его настигнет случайная смертельная пуля местных охотников. Анна, узнав о случившемся, не верит в то, что ее погибшему сыну просто не повезло оказаться не в то время не в том месте. Начинается расследование. Анне и Ивану придется столкнуться с суровой реальностью: от поступков прокурора небольшого города, который давно продал свою совесть, до нравов жителей их собственной деревни, в которой не нашлось места состраданию. Но настоящая русская женщина молча выносит все выпавшие на ее долю испытания.

В ролях
В ролях
Елена Морозова
Елена Морозова
Агния Кузнецова
Агния Кузнецова
Игорь Денисов
Игорь Денисов
Федор Черных
Эрнест Тимерханов
Игорь Савочкин
Игорь Савочкин
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Анна. Жена егеря - Сезон 1 Сезон 1
2017, 4 эпизода
 
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