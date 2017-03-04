Иван трудится простым егерем, а его жена Анна ждет второго ребенка. Пара живет тихой и счастливой семейной жизнью, воспитывая сына-старшеклассника. И вот однажды, после школьного выпускного, парень возвращается домой. По страшному стечению обстоятельств к родителям он так и не вернется: недалеко от дома его настигнет случайная смертельная пуля местных охотников. Анна, узнав о случившемся, не верит в то, что ее погибшему сыну просто не повезло оказаться не в то время не в том месте. Начинается расследование. Анне и Ивану придется столкнуться с суровой реальностью: от поступков прокурора небольшого города, который давно продал свою совесть, до нравов жителей их собственной деревни, в которой не нашлось места состраданию. Но настоящая русская женщина молча выносит все выпавшие на ее долю испытания.