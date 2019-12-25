Оповещения от Киноафиши
Сумасшедшая свадьба 2

Сумасшедшая свадьба 2

Skazhene vesillya 2 18+
О фильме

Прошел год с событий предыдущего свадьбы в семье Василия Середюка. Они уже полноценно приняли Франсуа, Катя вполне счастлива со своим мужем. И люди в деревне уже привыкли к этому афрофранцузу, так что Василий был вполне спокоен до определенного времени… Пока его вторая дочь не решила тоже выйти замуж. И новый жених ничем не вселяет доверие Василию Середюку. Он, как и прежде, хочет сделать всё возможное, чтобы свадьба не состоялась вовсе. Уже такие родные и любимые персонажи вновь займутся любимым делом – будут отменять свадьбу дочери Середюка любыми способами, и это будет ужасно весело!

Страна Украина
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 1 июля 2020
Премьера в мире 25 декабря 2019
Дата выхода
25 декабря 2019 Украина
Сборы в мире $1 654 040
Производство Film.ua, Prototype Production, Государственное агентство Украины по вопросам кино
Другие названия
Skazhene vesillya 2, Crazy Wedding 2, Pöörased pulmad 2, Szalone wesele 2, Zwariowane wesele 2, Безумная свадьба 2, Скажене весілля 2, Сумасшедшая свадьба 2
Режиссер
Влад Дикий
В ролях
Екатерина Кузнецова
Екатерина Кузнецова
Томаш Собчак
Алексей Завгородний
Алексей Завгородний
Алексей Смолка
Александр Кобзарь
Александр Кобзарь
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

5.4
Оцените 10 голосов
5.4 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
