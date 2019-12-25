Отзывы о фильме
Прошел год с событий предыдущего свадьбы в семье Василия Середюка. Они уже полноценно приняли Франсуа, Катя вполне счастлива со своим мужем. И люди в деревне уже привыкли к этому афрофранцузу, так что Василий был вполне спокоен до определенного времени… Пока его вторая дочь не решила тоже выйти замуж. И новый жених ничем не вселяет доверие Василию Середюку. Он, как и прежде, хочет сделать всё возможное, чтобы свадьба не состоялась вовсе. Уже такие родные и любимые персонажи вновь займутся любимым делом – будут отменять свадьбу дочери Середюка любыми способами, и это будет ужасно весело!
