Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Я тебя найду
Рейтинги
мало голосов
Оцените
1 постер
Рейтинги
мало голосов
Оцените
Киноафиша Сериалы Я тебя найду
Я тебя найду (2019 - 2019) Я тебе знайду 16+
Год выпуска 2019
Страна Украина
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал Україна
Телеканал Домашний
Продолжительность 4 часа 0 минут
О чем сериал

«Я тебя найду» – это детективно-мелодраматический сериал о судьбоносной встрече двух старых подруг. Они сталкиваются в кондитерской после долгих лет разлуки. Лиля – успешная женщина, любимая жена и счастливая мать двоих детей. В лавку она пришла за тортом ко Дню рождения маленькой дочки. А вот жизнь Вики складывается совсем не так радужно. Разговорившись, женщины решают обязательно увидеться еще раз. Однако планам не суждено сбыться: в доме Лили случается пожар, после которого ее дочь загадочным образом пропадает.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Ксения Мишина
Ксения Мишина
Елизавета Майская
Елизавета Майская
Ольга Олексий
Ольга Олексий
Александр Кобзарь
Александр Кобзарь
Ева Шевченко-Головко
Ева Шевченко-Головко
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Я тебя найду - Сезон 1 Сезон 1
2019, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
Related video
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
Какой ваш возраст на самом деле? Этот тест любого может застать врасплох!
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
Что-то не так с русскими детьми: «Ежик в тумане» поразил итальянцев
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
Опорочили Турцию: какие две ошибки не простили «Великолепному веку»
Жестокий урок: как Рязанов поставил на колени народного артиста СССР
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
Ахнете: вот как изменился пухлощекий Перепечко из «Кадетства»
Поплатятся за ошибки молодости: 4 знака Зодиака к старости останутся ни с чем
Приложение киноафиши