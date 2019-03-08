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Киноафиша Сериалы Я тоже его люблю
Я тоже его люблю (2019 - 2019) Я теж його кохаю 12+
Год выпуска 2019
Страна Украина
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 46 минут
Телеканал Україна
Телеканал Россия 1
Продолжительность 3 часа 4 минуты
О чем сериал

«Я тоже его люблю» – это мелодраматический сериал украинского производства о любовном треугольнике. Юная студентка Ася без ума влюблена в преподавателя Егора. Однако мужчина предпочитает ей ее родную сестру – уверенную в себе красавицу и модель Алину. Но день свадьбы молодой пары омрачается трагедией: жених попадает в аварию и оказывается прикован к инвалидному креслу. Как только Алина понимает, что ее избранник больше не встанет на ноги, она уходит от него. Зато рядом с Егором остается верная Ася.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Елена Полянская
Елена Полянская
Александр Соколовский
Александр Соколовский
Елена Стефанская
Виктория Клинкова
Виктория Клинкова
Константин Корецкий
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Я тоже его люблю - Сезон 1 Сезон 1
2019, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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