«Я тоже его люблю» – это мелодраматический сериал украинского производства о любовном треугольнике. Юная студентка Ася без ума влюблена в преподавателя Егора. Однако мужчина предпочитает ей ее родную сестру – уверенную в себе красавицу и модель Алину. Но день свадьбы молодой пары омрачается трагедией: жених попадает в аварию и оказывается прикован к инвалидному креслу. Как только Алина понимает, что ее избранник больше не встанет на ноги, она уходит от него. Зато рядом с Егором остается верная Ася.