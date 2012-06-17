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Постер сериала Любовь с оружием
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Киноафиша Сериалы Любовь с оружием

Любовь с оружием (2012 - 2012)

Lyubov s oruzhiem 18+
Год выпуска 2012
Страна Россия/Украина
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 44 минуты
Телеканал Інтер
Продолжительность сериала 2 часа 56 минут

О чем сериал

Люба живёт мирной спокойной жизнью в гражданском браке с Максимом. Счастливая пара готовится к свадьбе. Однажды ночью на загородной трассе машина Максима и Любы сбивает человека. Тут же рядом с местом ДТП появляются трое парней — Санчо, Дрозд и Малый. Они заявляют, что сами отвезут пострадавшего в больницу, и тянут его за ноги к своей машине. Максим понимает, что никакой больницы для пострадавшего не будет. Завязывается драка, в результате которой Максима убивают, а Люба оказывается в реанимации. Когда она приходит в себя, то понимает, что её привычная жизнь рухнула. Не надеясь на помощь милиции, отчаявшаяся женщина берёт в руки оружие и начинает искать преступников.

В ролях
В ролях
Виктория Исакова
Виктория Исакова
Игорь Миркурбанов
Игорь Миркурбанов
Павел Трубинер
Павел Трубинер
Петр Томашевский
Петр Томашевский
Юрий Яковлев-Суханов
Лина Будник
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.2 IMDb
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Сезоны
Любовь с оружием - Сезон 1 Сезон 1
2012, 4 эпизода
 
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