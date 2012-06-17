Люба живёт мирной спокойной жизнью в гражданском браке с Максимом. Счастливая пара готовится к свадьбе. Однажды ночью на загородной трассе машина Максима и Любы сбивает человека. Тут же рядом с местом ДТП появляются трое парней — Санчо, Дрозд и Малый. Они заявляют, что сами отвезут пострадавшего в больницу, и тянут его за ноги к своей машине. Максим понимает, что никакой больницы для пострадавшего не будет. Завязывается драка, в результате которой Максима убивают, а Люба оказывается в реанимации. Когда она приходит в себя, то понимает, что её привычная жизнь рухнула. Не надеясь на помощь милиции, отчаявшаяся женщина берёт в руки оружие и начинает искать преступников.