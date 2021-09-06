Сериал «Пикник» – это психологическая драма о запутанных семейных отношениях. Супруги Олег и Вера живут вместе почти двадцать лет. Внешне они счастливы, но с годами почти потеряли былую страсть. Их жизнь в одночасье меняет дружеский пикник, во время которого Олег поддается внезапному искушению и предает любимую. Вера мстит ему тем же способом. Но мирно разойтись пара не может, ведь на кону стоит счастье их детей. Вместе они пытаются преодолеть кризис, но на поверхность всплывают все более неожиданные тайны.