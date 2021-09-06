Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Пикник
Рейтинги
мало голосов
Оцените
1 постер
Рейтинги
мало голосов
Оцените
Киноафиша Сериалы Пикник
Пикник (2021 - …) Пикник
Год выпуска 2021
Страна Украина
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал СТБ
Продолжительность 8 часов 0 минут
О чем сериал

Сериал «Пикник» – это психологическая драма о запутанных семейных отношениях. Супруги Олег и Вера живут вместе почти двадцать лет. Внешне они счастливы, но с годами почти потеряли былую страсть. Их жизнь в одночасье меняет дружеский пикник, во время которого Олег поддается внезапному искушению и предает любимую. Вера мстит ему тем же способом. Но мирно разойтись пара не может, ведь на кону стоит счастье их детей. Вместе они пытаются преодолеть кризис, но на поверхность всплывают все более неожиданные тайны.

Пикник - трейлер первого сезона
Пикник
трейлер первого сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Кирилл Жандаров
Кирилл Жандаров
Анна Кузина
Анна Кузина
Вера Кобзарь
Людмила Загорская
Людмила Загорская
Александр Кобзарь
Александр Кобзарь
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Пикник - Сезон 1 Сезон 1
2021, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
Related video
Ахнете: вот как изменился пухлощекий Перепечко из «Кадетства»
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
Какой ваш возраст на самом деле? Этот тест любого может застать врасплох!
Поплатятся за ошибки молодости: 4 знака Зодиака к старости останутся ни с чем
Жестокий урок: как Рязанов поставил на колени народного артиста СССР
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Что-то не так с русскими детьми: «Ежик в тумане» поразил итальянцев
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
Опорочили Турцию: какие две ошибки не простили «Великолепному веку»
Приложение киноафиши