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Фильмография
Ники Мишо
Nicki Micheaux
Киноафиша
Персоны
Ники Мишо
Ники Мишо
Nicki Micheaux
Дата рождения
28 ноября 1971
Возраст
54 года
Знак зодиака
Стрелец
Место рождения
Детройт, Мичиган, США
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Актёр ужасов
,
Герой триллеров
Биография Ники Мишо
Родилась в 1971 году. Детройт, Мичиган, США.
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Популярные фильмы
8.3
По волчьим законам
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8.3
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(2008)
7.6
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(2023)
Фильмография Ники Мишо
4.9
Ночной патруль
Night Patrol
ужасы, детектив, триллер
2025, США
7.6
Лето насилия
Summer of Violence
драма
2023, США
Смотреть трейлер
3.5
Лазарус
Lazarus
боевик, фантастика
2021, США
7.2
Приятные хлопоты
драма, семейный
2019, США
7.3
Во тьме
драма, комедия, криминал
2019, США
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8.3
По волчьим законам
драма, криминал
2016, США
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4.4
Пакт 2
The Pact II
ужасы, триллер
2014, США
7.5
187 Детройт
драма, боевик, криминал
2010, США
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