Алекс Казарез
Alex Cazares
Алекс Казарез
Alex Cazares
Дата рождения
7 июля 1992
Возраст
33 года
Знак зодиака
Рак
Рост
170 см
Актерское амплуа
Актер озвучки, Комедийный актёр, Путешественник
8.0
Киберпанк: Бегущие по краю
(2022)
6.4
Босс-молокосос: Снова в деле
(2018)
5.5
Босс-молокосос: рождественский бонус
(2022)
8
Киберпанк: Бегущие по краю
боевик, аниме , фантастика
2022, Япония
5.5
Босс-молокосос: рождественский бонус
The Boss Baby: Christmas Bonus
анимация, семейный
2022, США
6.4
Босс-молокосос: Снова в деле
комедия, приключения, семейный
2018, США
