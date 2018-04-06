«Босс-молокосос: Снова в деле» – это анимационный сериал, созданный специально для Netflix на основе популярного полнометражного мультфильма. В центре сюжета опять младенец Босс, который работает в корпорации «Бэйби Корп». Все сотрудники-младенцы следят за тем, чтобы по всему миру люди обожали малышей. Их конкурентами часто выступают собаки, кошки и даже пожилые люди, которые перетягивают одеяло внимания и любви на себя. У Босса есть команда в составе Стейси и Джимбо, а также старший брат Тим, который является обычным ребенком, много фантазирует и хочет просто весело проводить детство.