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Постер к сериалу Босс-молокосос: Снова в деле
Постер к сериалу Босс-молокосос: Снова в деле
Постер к сериалу Босс-молокосос: Снова в деле
Смотреть онлайн
Постер к сериалу Босс-молокосос: Снова в деле
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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4 постера
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Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Киноафиша Сериалы Босс-молокосос: Снова в деле
Босс-молокосос: Снова в деле (2018 - …) The Boss Baby: Back in Business 6+
Год выпуска 2018
Страна США
Всего сезонов 4 сезона
Эпизод длится 24 минуты
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 19 часов 36 минут
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О чем сериал

«Босс-молокосос: Снова в деле» – это анимационный сериал, созданный специально для Netflix на основе популярного полнометражного мультфильма. В центре сюжета опять младенец Босс, который работает в корпорации «Бэйби Корп». Все сотрудники-младенцы следят за тем, чтобы по всему миру люди обожали малышей. Их конкурентами часто выступают собаки, кошки и даже пожилые люди, которые перетягивают одеяло внимания и любви на себя. У Босса есть команда в составе Стейси и Джимбо, а также старший брат Тим, который является обычным ребенком, много фантазирует и хочет просто весело проводить детство.

Босс-молокосос: Снова в деле - трейлер второго сезона
Босс-молокосос: Снова в деле
трейлер второго сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Нора Данн
Кевин Майкл Ричардсон
Кевин Майкл Ричардсон
Пирс Гэнон Timmy Templeton
Брэндон Скотт
Флула Борг
Флула Борг
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Босс-молокосос: Снова в деле - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2018, 13 эпизодов
 
Босс-молокосос: Снова в деле - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2018, 13 эпизодов
 
Босс-молокосос: Снова в деле - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2020, 11 эпизодов
 
Босс-молокосос: Снова в деле - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2020, 12 эпизодов
 
Кадры из сериала
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