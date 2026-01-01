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Мэттью Эшфорд
Matthew Ashforde
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Мэттью Эшфорд
Мэттью Эшфорд
Matthew Ashforde
Дата рождения
9 ноября 1974
Возраст
51 год
Знак зодиака
Скорпион
Место рождения
Лондон, Англия, Великобритания
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Герой триллеров
Биография Мэттью Эшфорда
Родился в Лондоне, Англия, Великобритания.
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Популярные фильмы
8.3
Мистер Бин
(1990)
7.8
Мистер Селфридж
(2013)
6.7
Большой куш
(2017)
Фильмография Мэттью Эшфорда
6.7
Большой куш
драма, комедия, криминал
2017, Великобритания/США
7.8
Мистер Селфридж
драма
2013, Великобритания
6.1
Чат
Chatroom
драма, триллер
2010, Великобритания
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
8.3
Мистер Бин
комедия, семейный
1990, Великобритания
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