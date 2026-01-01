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Мэттью Эшфорд
Мэттью Эшфорд Matthew Ashforde
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Мэттью Эшфорд

Matthew Ashforde

Дата рождения
9 ноября 1974
Возраст
51 год
Знак зодиака
Скорпион
Место рождения
Лондон, Англия, Великобритания
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Герой триллеров

Биография Мэттью Эшфорда

Родился в Лондоне, Англия, Великобритания.

Популярные фильмы

Мистер Бин 8.3
Мистер Бин (1990)
Мистер Селфридж 7.8
Мистер Селфридж (2013)
Большой куш 6.7
Большой куш (2017)

Фильмография Мэттью Эшфорда

Большой куш 6.7
Большой куш
драма, комедия, криминал 2017, Великобритания/США
Мистер Селфридж 7.8
Мистер Селфридж
драма 2013, Великобритания
Чат 6.1
Чат Chatroom
драма, триллер 2010, Великобритания
Смотреть трейлер Рецензия
Мистер Бин 8.3
Мистер Бин
комедия, семейный 1990, Великобритания
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