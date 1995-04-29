Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Новости
Александра Скраба
Aleksandra Skraba
Киноафиша
Персоны
Александра Скраба
Александра Скраба
Aleksandra Skraba
Дата рождения
29 апреля 1995
Возраст
30 лет
Знак зодиака
Телец
Место рождения
Нова-Руда, Польша
Популярные фильмы
0.0
Высокая вода
(2022)
0.0
Сексификация
(2021)
Фильмография Александра Скраба
Жанр
Все
Драма
Комедия
Год
Все
2022
2021
Все
2
Сериалы
2
Актриса
2
Высокая вода
драма
2022, Польша
Сексификация
драма, комедия
2021, Польша
Новости о Александра Скраба
Сериал «Сексификация»: сюжет и актерский состав
Детектив и мистика в одном флаконе: 5 сериалов Netflix с высоким рейтингом на Rotten Tomatoes, от которых невозможно оторваться
Что смотрит Елена Лядова, звезда «Измены» и «Тысяча "нет" и одно "да"»: 5 сериалов, которые вдохновляют одну из лучших актрис России
«Это невероятно страшный фильм»: критики поставили «Черному телефону 2» 81% свежести на Rotten Tomatoes и хвалить хоррор есть за что
Не знаете, какой сериал посмотреть? Доверьтесь звездам: выберите свой знак зодиака — получите рекомендацию под ваш вкус (тест)
Управитесь за выходные: 3 мини-сериала от HBO Max с оценкой 7.5+ — № 3 выйдет лишь 12 октября, а уже получил 100% свежести на RT
100% свежести и 8.1 на IMDb: в декабре россиян ждет новинка от режиссера «Олдбоя» — в главной роли Фронтмен из «Игры в кальмара»
«Возможно, я и знал, но…»: даже Макконахи не помнит полное имя Купера из «Интерстеллара» — проверьте и вы себя
«А по гороскопу ты кто?»: только прирожденные сериаломаны помнят знаки зодиака 5 героев — от «Теории большого взрыва» до «Очень странных дел»
В «Сумерках» неспроста все крутится вокруг Беллы — и любовь Эдварда тут ни при чем: при рождении получила редкий дар
«Не спеша насладиться миром»: сколько сезонов будет у «Рыцаря Семи Королевств» — дата выхода первого уже есть, осталось дождаться
«Один из лучших о разведчиках»: в 1968-м этот фильм с рейтингом 8.5 собрал 57 млн зрителей – а в СССР его хотели запретить
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667