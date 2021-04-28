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Постер к сериалу Сексификация
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Киноафиша Сериалы Сексификация
Сексификация (2021 - 2021) Sexify 18+
Год выпуска 2021
Страна Польша
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 45 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 6 часов 0 минут
О чем сериал

«Сексификация» — новый польский сериал, снятый в жанре молодежной комедии. Производством шоу занималась онлайн-платформа Netflix. Действие разворачивается вокруг студентки по имени Наталья, которая очень хорошо разбирается в программировании, но мало что понимает в интимных отношениях между разными полами. В ходе создания нового инновационного приложения о сексе главной героине и двум ее лучшим подругам приходится углубиться в мир интимных удовольствий. Их ждет множество совершенно неожиданных откровений и большие изменения в личной жизни.

Сексификация - трейлер первого сезона
Сексификация
трейлер первого сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Збигнев Замаховский
Збигнев Замаховский
Цезары Пазура
Цезары Пазура
Эва Шикульска
Эва Шикульска
Бартош Гельнер
Бартош Гельнер
Малгожата Форемняк
Малгожата Форемняк
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сексификация - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 8 эпизодов
 
Сезон 2
TBA,
 
Слушать саундтрек сериала Сексификация
Кадры из сериала
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