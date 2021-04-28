«Сексификация» — новый польский сериал, снятый в жанре молодежной комедии. Производством шоу занималась онлайн-платформа Netflix. Действие разворачивается вокруг студентки по имени Наталья, которая очень хорошо разбирается в программировании, но мало что понимает в интимных отношениях между разными полами. В ходе создания нового инновационного приложения о сексе главной героине и двум ее лучшим подругам приходится углубиться в мир интимных удовольствий. Их ждет множество совершенно неожиданных откровений и большие изменения в личной жизни.