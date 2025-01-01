Меню
Анил Илтер
Анил Илтер Anil Ilter
Анил Илтер

Анил Илтер

Anil Ilter

Дата рождения
3 апреля 1981
Возраст
44 года
Знак зодиака
Овен
Место рождения
Измит, Турция

Популярные фильмы

6.8
Где ты, брат? (2022)
Пусть свершится чудо 0.0
Пусть свершится чудо (2018)
Невиновный подсудимый 0.0
Невиновный подсудимый (2021)

Фильмография Анил Илтер

Жанр
Год
Актер
6.8
Где ты, брат? Ah Be Birader
боевик, комедия 2022, Турция
Невиновный подсудимый
Невиновный подсудимый
драма, боевик, криминал 2021, Турция
Постучись в мою дверь
Постучись в мою дверь
драма, комедия, мелодрама 2020, Турция
Пусть свершится чудо
Пусть свершится чудо
драма, мелодрама 2018, Турция
