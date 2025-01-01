Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Анил Илтер
Anil Ilter
Киноафиша
Персоны
Анил Илтер
Анил Илтер
Anil Ilter
Дата рождения
3 апреля 1981
Возраст
44 года
Знак зодиака
Овен
Место рождения
Измит, Турция
Популярные фильмы
6.8
Где ты, брат?
(2022)
0.0
Пусть свершится чудо
(2018)
0.0
Невиновный подсудимый
(2021)
Фильмография Анил Илтер
Жанр
Все
Боевик
Драма
Комедия
Криминал
Мелодрама
Год
Все
2022
2021
2020
2018
Все
4
Фильмы
1
Сериалы
3
Актер
4
6.8
Где ты, брат?
Ah Be Birader
боевик, комедия
2022, Турция
Невиновный подсудимый
драма, боевик, криминал
2021, Турция
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Постучись в мою дверь
драма, комедия, мелодрама
2020, Турция
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Пусть свершится чудо
драма, мелодрама
2018, Турция
А вы обращали внимание на автомобили в «Москва слезам не верит»? Есть и «Мерседес» и «Ниссан»: это многое говорит о Кате
В какой серии «Великолепный век: Империя Кесем» Кесем узнает о своей первой беременности? Ждать не очень долго
А правда, зачем дурик-Володька усы сбрил? Что Гайдай зашифровал в эту нелепую фразу из «Бриллиантовой руки»
Том Холланд совсем скоро распрощается с Marvel и ролью Человека-паука: зато успеет подраться с Веномом (но без Тома Харди)
Дорама, которая бросила вызов «Игре в кальмара»: в Китае сняли свой сериал про выживание — и получилось на 8 из 10
«Абсолютно неприемлемый»: Сагалова увидела сценарий «Букиных» и покрутила у виска — вот почему Светки нет в новом сезоне
Этот тест пройдут те, кто каждый год пересматривает «Любовь и голуби»: ответьте на 7 хитрых вопросов о фильме
От Жеглова из «Места встречи» до Волка из «Ну, погоди!»: ИИ превратил 18 персонажей СССР в героев Disney и Ghibli (фото)
Воскресни, Кастиэль: Миша Коллинз готов сняться в продолжении «Сверхъестественного» хоть завтра, но при одном условии
Теперь боксируют на большом экране: пять профессиональных спортсменов, которые стали известными актерами
Актер из новой «Фантастической четвёрки» поставил фильму 3.5 из 5 — вот почему
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667