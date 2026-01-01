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Эврим Доан
Эврим Доан Evrim Doğan
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Эврим Доан

Evrim Doğan

Дата рождения
5 сентября 1977
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Анкара, Турция
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Романтическая актриса, Драматический актёр

Популярные фильмы

Постучись в мою дверь 7.9
Постучись в мою дверь (2020)
Наша история 6.2
Наша история (2017)
Милая и опасная 6.1
Милая и опасная (2015)

Фильмография Эврим Доан

Возможная любовь
Возможная любовь
комедия, мелодрама 2026, Турция
Опасная Джейлан 3.3
Опасная Джейлан
драма, криминал, мистика 2025, Турция
Звезды вдали от меня 6
Звезды вдали от меня
драма, семейный, мелодрама 2023, Турция
Постучись в мою дверь 7.9
Постучись в мою дверь
драма, комедия, мелодрама 2020, Турция
Наша история 6.2
Наша история
драма, комедия, семейный 2017, Турция
Милая и опасная 6.1
Милая и опасная Sevimli Tehlikeli
комедия, мелодрама 2015, Турция
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