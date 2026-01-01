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Эврим Доан
Evrim Doğan
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Персоны
Эврим Доан
Эврим Доан
Evrim Doğan
Дата рождения
5 сентября 1977
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Анкара, Турция
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Романтическая актриса
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.9
Постучись в мою дверь
(2020)
6.2
Наша история
(2017)
6.1
Милая и опасная
(2015)
Фильмография Эврим Доан
Возможная любовь
комедия, мелодрама
2026, Турция
Реклама 18+
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Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
3.3
Опасная Джейлан
драма, криминал, мистика
2025, Турция
6
Звезды вдали от меня
драма, семейный, мелодрама
2023, Турция
7.9
Постучись в мою дверь
драма, комедия, мелодрама
2020, Турция
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Старт.Ру" ИНН: 7728374780
6.2
Наша история
драма, комедия, семейный
2017, Турция
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.1
Милая и опасная
Sevimli Tehlikeli
комедия, мелодрама
2015, Турция
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