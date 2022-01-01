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Исмаил Эге Шашмаз
Ismail Ege Sasmaz
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Персоны
Исмаил Эге Шашмаз
Исмаил Эге Шашмаз
Ismail Ege Sasmaz
Популярные фильмы
Привет, Барыш Акарсу
(2022)
8
В ожидании солнца
(2013)
7.5
Постучись в мою дверь
(2020)
0
Фильмография Исмаил Эге Шашмаз
Жанр
Все
Биография
Драма
Комедия
Мелодрама
Музыка
Семейный
Год
Все
2022
2020
2013
Все
3
Фильмы
1
Сериалы
2
Актер
3
8
Привет, Барыш Акарсу
Baris Akarsu Merhaba
биография, драма, музыка
2022, Турция
Постучись в мою дверь
драма, комедия, мелодрама
2020, Турция
7.5
В ожидании солнца
драма, семейный
2013, Турция
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