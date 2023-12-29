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Постер фильма Мы счастливы
4.4
Киноафиша Фильмы Мы счастливы
4.4

Мы счастливы

, 2023
Мы счастливы
Турция / комедия / 18+
Постер фильма Мы счастливы
4.4

О фильме

Фильм "Мы счастливы" рассказывает о жизни пары, переживающей развод. Ферхат и Асли, близкие друзья, понимают, что должны быть вместе после того, как их неудачно бросили возлюбленные. На третьем году брака их отношения перестают быть хорошими. Ферхат сообщает Асли, что они собираются в отпуск, и везет ее в отель, где предлагают терапию для пар, надеясь, что это поможет их отношениям. Эта терапия, которую Асли и Ферхат посещают вместе с другими парами, превращается в забавное и увлекательное приключение.  

В ролях

Ибрагим Буюукак
Ferhat
Ясемин Сакаллыоглу
Asli
Башак Парлак
Анил Илтер
Анил Илтер
Tolga Evren
Rahmi Dilligil
Efe Deprem
Бану Фотоджан
Camila Duarte Cakir
Jesicca
Buse Kara
Kamuran
Режиссер Ибрагим Буюукак
Сценарист Ибрагим Буюукак
Композитор Mert Oktan
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Турция
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 31 мая 2024
Премьера в мире 29 декабря 2023
Дата выхода
4 января 2024 Азербайджан 6+
16 января 2024 Великобритания 12A
11 января 2024 Германия
29 декабря 2023 Турция 16+
Сборы в мире $1 727 388
Производство 25 Film
Другие названия
Mutluyuz

Рейтинг фильма

4.4
Оцените 10 голосов
4.4 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 7 августа 2024

Отзывы о фильме

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