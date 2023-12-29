Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другимНаписать отзыв
Фильм "Мы счастливы" рассказывает о жизни пары, переживающей развод. Ферхат и Асли, близкие друзья, понимают, что должны быть вместе после того, как их неудачно бросили возлюбленные. На третьем году брака их отношения перестают быть хорошими. Ферхат сообщает Асли, что они собираются в отпуск, и везет ее в отель, где предлагают терапию для пар, надеясь, что это поможет их отношениям. Эта терапия, которую Асли и Ферхат посещают вместе с другими парами, превращается в забавное и увлекательное приключение.
|4 января 2024
|Азербайджан
|6+
|16 января 2024
|Великобритания
|12A
|11 января 2024
|Германия
|29 декабря 2023
|Турция
|16+