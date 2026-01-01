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Эльчин Афаджан
Elçin Afacan
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Эльчин Афаджан
Эльчин Афаджан
Elçin Afacan
Дата рождения
22 января 1991
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Стамбул, Турция
Рост
168 см
Цвет глаз
карий
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтическая актриса
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
8.3
Бахар. По имени Весна
(2024)
8.0
Внутри
(2016)
8.0
Любовь не понимает слов
(2016)
Фильмография Эльчин Афаджан
4.9
Другой день
криминал, драма
2025, Турция
7
Мошенники
драма, мелодрама
2025, Турция
Реклама 18+
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Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
5.4
Врата времени
драма
2024, Турция
8.3
Бахар. По имени Весна
драма
2024, Турция
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
5.5
Я спрятал тебя в своем сердце
комедия, мелодрама
2022, Турция
4.2
Крупье
драма, мелодрама
2022, Турция
Реклама 18+
•••
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Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7.9
Постучись в мою дверь
драма, комедия, мелодрама
2020, Турция
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Старт.Ру" ИНН: 7728374780
8
Внутри
драма, боевик
2016, Турция
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
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