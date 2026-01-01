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Эльчин Афаджан
Эльчин Афаджан Elçin Afacan
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Эльчин Афаджан

Elçin Afacan

Дата рождения
22 января 1991
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Стамбул, Турция
Рост
168 см
Цвет глаз
карий
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтическая актриса, Комедийный актёр

Популярные фильмы

Бахар. По имени Весна 8.3
Бахар. По имени Весна (2024)
Внутри 8.0
Внутри (2016)
Любовь не понимает слов 8.0
Любовь не понимает слов (2016)

Фильмография Эльчин Афаджан

Другой день 4.9
Другой день
криминал, драма 2025, Турция
Мошенники 7
Мошенники
драма, мелодрама 2025, Турция
Врата времени 5.4
Врата времени
драма 2024, Турция
Бахар. По имени Весна 8.3
Бахар. По имени Весна
драма 2024, Турция
Я спрятал тебя в своем сердце 5.5
Я спрятал тебя в своем сердце
комедия, мелодрама 2022, Турция
Крупье 4.2
Крупье
драма, мелодрама 2022, Турция
Постучись в мою дверь 7.9
Постучись в мою дверь
драма, комедия, мелодрама 2020, Турция
Внутри 8
Внутри
драма, боевик 2016, Турция
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Новости личной жизни Эльчин Афаджан
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