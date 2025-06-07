Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Батя 2. Дед
1 постер
Киноафиша Сериалы Батя 2. Дед

Батя 2. Дед (2025 - 2025)

Batya 2. Ded 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 22 минуты
Телеканал ТНТ
Продолжительность сериала 1 час 28 минут

О чем сериал

В семье Макса и Ирины разлад, пара не живёт вместе, но на развод пока не решается. Их сын Дима должен провести летние каникулы с отцом, однако мальчик решает сбежать из дома и отправиться в деревню к деду, отцу Макса. Там юный Дима постигает азы взрослой жизни с дедушкой, а отправившийся за сыном Макс по дороге предаётся воспоминаниям о том, как сам проводил время в деревне со своим дедом во время развода родителей. Он вспоминает о своих друзьях, о первой влюбленности и о днях, проведенных с дедом вдвоём. Многосерийная версия сиквела комедийного хита.

В ролях
В ролях
Евгений Цыганов
Евгений Цыганов
Владимир Вдовиченков
Владимир Вдовиченков
Надежда Михалкова
Надежда Михалкова
Степан Девонин
Степан Девонин
Севастьян Бугаев
Севастьян Бугаев
Стас Старовойтов
Стас Старовойтов
Все актеры и съемочная группа
Сериал находится в подборках
Сериалы про семейные ценности: список лучших Сериалы про семейные ценности: список лучших
Сериалы для семейного просмотра Сериалы для семейного просмотра
Сериалы про деревню Сериалы про деревню
Сериалы, вдохновленные популярными фильмами Сериалы, вдохновленные популярными фильмами
Лучшие сериалы про отношения родителей и детей Лучшие сериалы про отношения родителей и детей

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
6.4 IMDb
Написать отзыв
Сезоны
Батя 2. Дед - Сезон 1 Сезон 1
2025, 4 эпизода
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из сериал
Сначала ищите бандитов, потом — ляпы: в «Ликвидации» засветился фильм из будущего, которого еще 15 лет не снимут
А вот вам усатый Васильев! Звезда «Невского» совсем скоро появится в двух неожиданных фильмах
«Прыгающие хоббиты, беготня, спецэффекты»: почему кинокритик Сычев ни за что не будет пересматривать «Властелина колец»
Наконец добрались до «Атаки титанов»? Тогда порядок просмотра вам пригодится — собрали все: от рекапов до OVA
Дени Вильнев может поменять подход к адаптации «Дюны» в третьем фильме — на это намекают недавние новости кастинга
«С каких пор ужастик превратился в комедию?»: новый «Хищник» даже не вышел, а фанаты уже бьют тревогу (и ждут кроссовер с «Чужим»)
«Худший фильм всех времен и народов»: критики в СССР эту советскую комедию смешали с грязью — спустя годы россияне хвалят ее на все лады
Классика Линча и жесткий триллер с Брэдом Питтом: лучшие детективные фильмы последних десятилетий, которые точно заставят поломать голову
Обнищал и взял в руки нож: новый фильм с Фронтменом из «Игры в кальмара» внезапно похож на... «Игру в кальмара» — но без тех самых кукол
Новых «Бриджертонов» не получилось: 2 сезон «Буканьерок» — полный провал, и есть лишь одна причина досмотреть до финала
«Хотел дать аниматорам передышку»: когда выйдет 3-й сезон «Поднятия уровня» — есть 2 варианта, и один пугает
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше