В семье Макса и Ирины разлад, пара не живёт вместе, но на развод пока не решается. Их сын Дима должен провести летние каникулы с отцом, однако мальчик решает сбежать из дома и отправиться в деревню к деду, отцу Макса. Там юный Дима постигает азы взрослой жизни с дедушкой, а отправившийся за сыном Макс по дороге предаётся воспоминаниям о том, как сам проводил время в деревне со своим дедом во время развода родителей. Он вспоминает о своих друзьях, о первой влюбленности и о днях, проведенных с дедом вдвоём. Многосерийная версия сиквела комедийного хита.