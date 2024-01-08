Меню
Ждун - основной трейлер
Киноафиша Трейлеры Ждун. Основной трейлер

Ждун. Основной трейлер

Дата публикации: 9 октября 2024
Ждун – Корабль доброго инопланетянина Ждуна потерпел крушение во время метеоритного дождя и упал в лесу, недалеко от Абрау-Дюрсо. Ждун посылает сигнал бедствия в космос и начинает ждать помощи, но есть незадача — до его планеты 5 световых лет и ждать пришлось бы долго. К счастью, на помощь Ждуну приходит любознательный мальчик Никита, а позже подтягивается и вся его семья. Никите и семье Семеновых предстоит помочь пришельцу отремонтировать корабль, избежать козней местного афериста-бизнесмена, который страстно мечтает завладеть инопланетными технологиями, и вернуться домой. А Ждун заново научит семью Семеновых слышать и понимать друг друга, и покажет, что в чрезвычайной ситуации даже обычный человек может стать супергероем.
Тзн Тзн 8 января 2024, 11:12
Ждём
8 января 2024, 11:12 Ответить
Тзн Тзн 8 января 2024, 11:28
47304000000000км до дома Ждуна
Получается это рядом с солнечной системой
8 января 2024, 11:28 Ответить
Айнур Ильгамов 25 января 2024, 20:24
Ждём великий мем 2016 на больших экранах
25 января 2024, 20:24 Ответить
User 23 февраля 2024, 13:31
Жду 🥱
23 февраля 2024, 13:31 Ответить
Киноафиша.инфо 23 февраля 2024, 18:08
в ответ на сообщение User от 23 февраля 2024, 13:31
Ждем 🙃
23 февраля 2024, 18:08 Ответить
Nadya Terskikh 7 марта 2024, 13:58
Чаго😨
7 марта 2024, 13:58 Ответить
Илья Жиров 18 марта 2024, 23:50
Легенда вернётся только не в виде мема а в виде фильма
18 марта 2024, 23:50 Ответить
Матвей Сикан 19 ноября 2024, 12:59
Разве на эту статую ещё не держится копирайт? просто если да то...этот фильм нелегален
19 ноября 2024, 12:59 Ответить
Никита Колин 4 января 2025, 01:44
Оценка
жду
4 января 2025, 01:44 Ответить
Никита Колин 4 января 2025, 01:45
Оценка
жди
4 января 2025, 01:45 Ответить
plotnikow-ks 11 марта 2025, 22:02
Оценка
Судя по трейлеру, фильм точно понравится детям.
11 марта 2025, 22:02 Ответить
kiselevaed1984 20 марта 2025, 10:53
Оценка
Очень приятное кино. Довольны, что сходили с детьми – отлично провели время. Вот честно даже не верится, что Ждуна нарисовали при помощи графики, потому что он выглядит максимально правдоподобно, вот словно протянешь руку и до него дотронешься! Сюжет тоже не подвел – интересный и динамичный. Советую к просмотру абсолютно всем.
20 марта 2025, 10:53 Ответить
Елена Острах 20 марта 2025, 12:24
Оценка
На «200% волк» ходили в кино с детьми и очень довольны. Получили именно то, чего хотели, а именно хорошее настроение и позитивные эмоции. Сюжет вышел интересным, герои прикольные и забавные. Правильная мораль тоже имеется, так что сходить и посмотреть стоит по любому.
20 марта 2025, 12:24 Ответить
Тимофей Фуфелшмертц 20 марта 2025, 16:16
Оценка
1/100. Графика позорная, ждун пластиковый, актеры играют на 2/100, декорации очень сомнительные, сюжет просто полное дно. Смотреть только как треш фильм категории Б и лучше в кино за это не платить.
20 марта 2025, 16:16 Ответить
Слава Крулатов 21 марта 2025, 09:09
Оценка
Это не просто фильм, а полтора часа отличного настроения. У Василия Ровенского вышло простое и вместе с тем приятное кино, которое просто не может не вызвать улыбку. Порадовал отличный юмор и приятный саундтрек. Семейство Семеновых тоже на высоте – они того еще жару задают. В общем, посмотреть стоит точно.
21 марта 2025, 09:09 Ответить
Hester Hodges 22 марта 2025, 11:58
Оценка
Сегодня посмотрели в кино “Ждун” и скажу, что фильм классный! Действительно сумел нас порадовать. Дети были в абсолютном восторге от самого Ждуна, вот он их сразу покорил. А мне были близки переживания родителей мальчика Никиты. В общем, тут каждый найдет что-то для себя. На большом экране смотрится просто отлично!
22 марта 2025, 11:58 Ответить
dmitrievani1992 22 марта 2025, 14:34
Оценка
Самая классная новинка из тех, что сейчас идут в нашем прокате. Это же надо было так прикольно обыграть мем и сделать из него полноценный фильм. Сюжет выдерживает интригу до самого конца, а шутки запросто поднимают настроение. Вот это тот фильм, который с чистой душой могу посоветовать к просмотру.
22 марта 2025, 14:34 Ответить
Чибар Филь 23 марта 2025, 16:23
Оценка
Лучший фильм года. Бодрый сюжет и классная комедия. Очень жду вторую часть в которой империя межгалактических солевых потребителей полетит завоёвывать землю.
Если продолжение будет, то название у неё должно быть "Ждун и последний день земли".
23 марта 2025, 16:23 Ответить
Weteran Mc 24 марта 2025, 02:45
Оценка
Сегодня вновь посетил любимый кинотеатр «Буревестник» с целью посмотреть ещё одну долгожданную премьеру отечественной семейной фантастической комедии, снятую по мотивам известного интернет мема - «Ждун».

Действие фильма происходит в солнечном селе Краснодарского края - Абрау-Дюрсо. Во время метеоритного дождя корабль инопланетянина терпит крушение недалеко от дома семьи Семёновых. Любопытный подросток Никита, увидев падающий с неба объект, на велосипеде отправляется на поиски небесного тела. А находит пришельца в виде безногого существа серого цвета с головой северного морского слона, телом гигантской личинки и руками человека, который ему представляется, как Ждун. Чтобы спрятать иноземца, мальчик уводит его к себе домой.
Ждуну требуется помощь в починке корабля. Но вот не задача, во время крушения от корабля отлетела важная деталь. Она попадает в руки бизнесмену-аферисту, мечтающему разбогатеть с помощью инопланетных технологий.
Вскоре об инопланетянине узнаёт вся семья Никиты. И только, как одна дружная команда, Семёновы, пройдя множество приключений, способны отвоевать украденный механизм и вернуть Ждуна на родную планету.

Кино доброе, лёгкое, пусть немного примитивное, но смотрится на одном дыхании. Актёры, от мала до велика, отыграли великолепно. Спецэффектов мало, но сделаны не плохо. Кукла Ждуна похожа на огромную мягкую плюшевую игрушку.
Но, к сожалению, без косячков не обошлось. Как мне показалось (а может и не только мне), сюжет ленты и некоторые сцены в нём были «слизаны» с известного всем фильма «Чебурашка». Повторюсь, возможно это мне так показалось.
Несмотря на это, снижать оценку не стану. Ведь в фильме «Ждун» ощущается русская душа. Что теперь не часто можно увидеть даже в отечественном кинематографе. А вместе с душой и мораль - мораль о дружбе, о единстве, о том, что семья - это сила, о том, что тайное всегда становится явным, о предательстве и раскаянии.

У «Ждуна» будет сниматься продолжение, на которое я с удовольствием тоже схожу.
А этот фильм я рекомендую посмотреть, как детской, так и взрослой аудитории. Ведь не зря же он зовётся семейный.

Моя оценка: 10 из 10. 👍
24 марта 2025, 02:45 Ответить
григорий лемасов 26 марта 2025, 07:54
в ответ на сообщение Тимофей Фуфелшмертц от 20 марта 2025, 16:16
Лично.я.с.вами.не.согласен.фильм.отличный.лично.моя.оценка.фильму.ждун.10.из.10.и.этим.все.сказано.верно
26 марта 2025, 07:54 Ответить
григорий лемасов 26 марта 2025, 08:01
в ответ на сообщение григорий лемасов от 26 марта 2025, 07:54
Лично.мне.фильм.ждун.очень.понравился.добрый.детскии.семейный фильм.комедия.лично.моя.оценка.фильму.ждун.10.из.10
26 марта 2025, 08:01 Ответить
григорий лемасов 26 марта 2025, 08:05
в ответ на сообщение григорий лемасов от 26 марта 2025, 08:01
Что .чего.фильм.просто потрясающий.добрый.семейный.фильм.отечественный.фильм.комедия
26 марта 2025, 08:05 Ответить
Ольга Матицына 27 марта 2025, 09:06
Оценка
24 марта с детьми посмотрели👍💯🔥Фильм понравился,то что нужно на каникулах школьникам👌
27 марта 2025, 09:06 Ответить
27 марта 2025, 17:40
Фильм показался очень примитивным, совсем для младших дошколят, которые не заметят режиссерских ляпов и картонной игры актеров. Папа и мама дико переигрывают, как в сельской самодеятельности. А уж акцент у мамы - это ещё надо поискать в актерской среде.
27 марта 2025, 17:40 Ответить
Киноафиша.инфо 27 марта 2025, 20:05
в ответ на сообщение plotnikow-ks от 11 марта 2025, 22:02
Взрослым тоже 😎
27 марта 2025, 20:05 Ответить
Киноафиша.инфо 27 марта 2025, 20:06
в ответ на сообщение kiselevaed1984 от 20 марта 2025, 10:53
Здорово, что фильм произвёл на вас такое впечатление! 😉
27 марта 2025, 20:06 Ответить
Киноафиша.инфо 27 марта 2025, 20:13
в ответ на сообщение Тимофей Фуфелшмертц от 20 марта 2025, 16:16
Жаль, что фильм не впечатлил вас 😔 
27 марта 2025, 20:13 Ответить
Киноафиша.инфо 27 марта 2025, 20:13
в ответ на сообщение Слава Крулатов от 21 марта 2025, 09:09
Рады, что фильм вызвал у вас столько положительных эмоций 😊
27 марта 2025, 20:13 Ответить
Киноафиша.инфо 27 марта 2025, 20:14
в ответ на сообщение dmitrievani1992 от 22 марта 2025, 14:34
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
27 марта 2025, 20:14 Ответить
Киноафиша.инфо 27 марта 2025, 20:14
в ответ на сообщение Чибар Филь от 23 марта 2025, 16:23
Фильм вас впечатлил и это здорово 😉 Спасибо, что поделились!
27 марта 2025, 20:14 Ответить
Киноафиша.инфо 27 марта 2025, 20:15
в ответ на сообщение Weteran Mc от 24 марта 2025, 02:45
Очень интересно было прочесть ваш отзыв о фильме, спасибо большое ☺️ 
27 марта 2025, 20:15 Ответить
Киноафиша.инфо 27 марта 2025, 20:16
в ответ на сообщение от 27 марта 2025, 17:40
Спасибо за ваше мнение! Расскажите, было ли в фильме то, что вам всё-таки пришлось по душе? 🤔
27 марта 2025, 20:16 Ответить
naseev221 28 марта 2025, 19:40
Оценка
Через 20 лет будет фильм про Анонимусов
28 марта 2025, 19:40 Ответить
Варя Толоконникова 29 марта 2025, 07:43
Оценка
Пойду
29 марта 2025, 07:43 Ответить
rdzhuliya 30 марта 2025, 12:37
Оценка
Фильм спасла песня Земля в иллюминаторе, ну конечно можно посмотреть. Если бы можно было поставить 3-, вот это точная оценка.
30 марта 2025, 12:37 Ответить
Киноафиша.инфо 31 марта 2025, 22:42
в ответ на сообщение naseev221 от 28 марта 2025, 19:40
А почему бы и нет? 😁
31 марта 2025, 22:42 Ответить
Киноафиша.инфо 31 марта 2025, 22:42
в ответ на сообщение rdzhuliya от 30 марта 2025, 12:37
Очень интересно было прочесть ваш отзыв о фильме, спасибо большое ☺️ 
31 марта 2025, 22:42 Ответить
Баранка Ватаэевна 2 апреля 2025, 14:24
Оценка
ахахаха😂 ждун вот умора 😁 следят за молодёжью,интересный фильм сняли!!!💯 прилетел с другой планеты и все конфеты съел!😂 представьте прям все!🤣
2 апреля 2025, 14:24 Ответить
pechkinams 3 апреля 2025, 10:45
СКОЛЬКО ЭМОЦИЙ 🎭🎭🎭🎭🎭СРАЗУ ВИДНО ЖЕ 🎭🎭🎭🎭АКТЕР ВЫСШЕЙ СТЕПЕНИ 🎭🎭🎭🎭БЕГИТЕ НА АКТЕРА РАБОТАТЬ 🎭🎭🎭🎭🎭Я ВАМИ ВОСХИЩАЮСЬ 🎭🎭🎭НУ МОЛОДЕЦ 🎭🎭🎭
3 апреля 2025, 10:45 Ответить
Антон Рыбин 14 апреля 2025, 14:17
Оценка
Самый лучший фильм, Я его ещё не смотрел правда, но все равно я в шоке
14 апреля 2025, 14:17 Ответить
Алексей Энигма 18 апреля 2025, 10:59
Оценка
Отличный фильм про хорошие отношения и правильные семейные ценности. Очень понравился, ходили всей семьей.
18 апреля 2025, 10:59 Ответить
Фиш Эщкере 18 апреля 2025, 17:55
Оценка
ждун. вернис. в. аче. 😭😭😭😭🥺😭🥺тыре
18 апреля 2025, 17:55 Ответить
Полина Деревягина 20 апреля 2025, 01:32
в ответ на сообщение Фиш Эщкере от 18 апреля 2025, 17:55
Оценка
Пр это ждун (рил) я н.е верну. С б патаму что ч крчтл6
20 апреля 2025, 01:32 Ответить
Фиш Эщкере 20 апреля 2025, 09:53
в ответ на сообщение Полина Деревягина от 20 апреля 2025, 01:32
Оценка
Прошло 33 часа без Ждуна, меня трясет, и у меня серьезные эмоциональные срывы. Я проснулся сегодня, пытаясь вернуть ждуна в ачетыре, но он не согласился,и у меня была серьезная паническая атака и инсульт.
20 апреля 2025, 09:53 Ответить
Алексей Энигма 21 апреля 2025, 12:08
Оценка
Отличный фильми, ходили всей семьёй. Очень позитивный и добрый фильм. 5+
21 апреля 2025, 12:08 Ответить
Наталья Шенцова 21 апреля 2025, 12:44
Оценка
Иногда не хватает просто доброго кино без злобы вот это оно
21 апреля 2025, 12:44 Ответить
Владимир 21 апреля 2025, 12:47
Оценка
жена говорит вот бы все фильмы были такие согласен
21 апреля 2025, 12:47 Ответить
Антон Неверов 21 апреля 2025, 12:48
Оценка
всё время боялся что будет банально но нет круто сделано
21 апреля 2025, 12:48 Ответить
Елена Крупина 21 апреля 2025, 12:48
Оценка
Мне больше всего понравилось как семья действовала вместе сплочённо.
21 апреля 2025, 12:48 Ответить
Диана У 21 апреля 2025, 12:53
Оценка
боже какой ждун лапочка дети обожают а взрослые тоже не отстают
21 апреля 2025, 12:53 Ответить
Диана У 21 апреля 2025, 13:06
Оценка
😁
21 апреля 2025, 13:06 Ответить
Екатерия Острая 21 апреля 2025, 14:45
Оценка
ну ваще кайф пришелец крутой особенно как он пытался кофе сварить ржали всей семьей простое доброе кино хочется пересматривать
21 апреля 2025, 14:45 Ответить
Олег Макаров 21 апреля 2025, 14:46
ребёнок в восторге ждуна теперь обнимает перед сном спасибо авторам это прям попадание в сердце
21 апреля 2025, 14:46 Ответить
Никита 21 апреля 2025, 14:47
Оценка
Фильм мне напомнил старые советские сказки Где добро обязательно побеждает а каждый персонаж со смыслом Отличная работа
21 апреля 2025, 14:47 Ответить
Катя Москвина 21 апреля 2025, 14:50
Оценка
Фильм который объединяет Смотрели всей семьей бабушка дети родители Всем понравилось Такое бывает редко
21 апреля 2025, 14:50 Ответить
karyaf410 21 апреля 2025, 15:09
Оценка
Дочка теперь рисует Ждуна и говорит что он её друг Очень понравился образ и сама история тронула
21 апреля 2025, 15:09 Ответить
Кристина 21 апреля 2025, 15:11
Оценка
Фильм вызвал искренние эмоции Хочется пересматривать и делиться с близкими Очень живое и доброе кино
21 апреля 2025, 15:11 Ответить
Елена Синяева 21 апреля 2025, 15:28
Оценка
Шли просто развлечь ребенка а в итоге сами втянулись. Смеялись, переживали в конце чуть не заплакали. Редко такое бывает в кино.
21 апреля 2025, 15:28 Ответить
Василий Шерпунов 21 апреля 2025, 20:34
Оценка
Давно не видел такого доброго семейного кино Всё сделано с душой Простая история но как же тепло становится на душе Ходили с племянником он теперь фанат Ждуна
21 апреля 2025, 20:34 Ответить
Alena Gaevskaya 21 апреля 2025, 22:19
Оценка
Смешной милый и вообще ждун теперь мой кумир Фильм 10 из 10 давно не испытывала такого позитива
21 апреля 2025, 22:19 Ответить
Дина Ешерова 22 апреля 2025, 03:56
Оценка
отличный фильм смешно весело и прям на позитиве ждун топ
22 апреля 2025, 03:56 Ответить
Нина Рапунина 22 апреля 2025, 05:49
Оценка
заплакала когда они прощались с Ждуном казалось бы мультяшка а цепляет за живое Очень душевно спасибо.
22 апреля 2025, 05:49 Ответить
Adriana 22 апреля 2025, 16:29
Оценка
Местами до слез особенно сцена где они всей семьей чинят корабль
22 апреля 2025, 16:29 Ответить
Артур 22 апреля 2025, 18:11
Оценка
Я взрослый но мне было искренне интересно. Ждун это находка Очень живой персонаж и никакой пошлости только свет и юмор
22 апреля 2025, 18:11 Ответить
Ксения 22 апреля 2025, 21:26
Оценка
Суперский фильмец Ждун, временами и смеялись и поплакали. Время потратили незря. Смотрели с удовольствием!
22 апреля 2025, 21:26 Ответить
Марина Александровна 22 апреля 2025, 21:44
Оценка
Добрый эмоциональный фильм, посмотрели семьёй и остались в восторге. Дочка говорит, что в Ждуна влюбилась и это её супергерой.
22 апреля 2025, 21:44 Ответить
Ольга 23 апреля 2025, 10:13
Оценка
мне 65 лет и я редко хожу в кино но внук уговорил не пожалела ни минуты
23 апреля 2025, 10:13 Ответить
Евгения Юдина 23 апреля 2025, 11:39
Оценка
Сценарий огонь игра актёров живая монтаж чёткий музыка в тему
23 апреля 2025, 11:39 Ответить
commonx282 27 апреля 2025, 15:15
Оценка
не ну вы понимаете... ЖДУН! с другой планеты прилетел и КОНФЕТЫ СЪЕЛ! Ну вы понимаете! ТАК ЕГО ЕЩЁ ОТ АГЕНТОВ СКРЫВАЮТ! Вы понимаете! От агентов скрывали 🤣🤣😂это полный КЕК🤣🤣🤣🤣хайпим и флексим с крашами 🙏🙏 ФЕЙСПАЛМ ЧИТЕР 🌚🌚🌚вот это современный молодёжный мЭмчик🤣🤣🤘🤘🤘На одной волне с молодёжью🤣🤣🤣🤘🤘🤘🤘флексим и тусим 😎😎😎💯💯💯
27 апреля 2025, 15:15 Ответить
Киноафиша.инфо 28 апреля 2025, 06:25
в ответ на сообщение Баранка Ватаэевна от 2 апреля 2025, 14:24
всё так и было, сами видели 😎
28 апреля 2025, 06:25 Ответить
Киноафиша.инфо 28 апреля 2025, 06:25
в ответ на сообщение pechkinams от 3 апреля 2025, 10:45
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
28 апреля 2025, 06:25 Ответить
Киноафиша.инфо 28 апреля 2025, 06:26
в ответ на сообщение Антон Рыбин от 14 апреля 2025, 14:17
Надо обязательно посмотреть 😁
28 апреля 2025, 06:26 Ответить
Киноафиша.инфо 28 апреля 2025, 06:27
в ответ на сообщение Алексей Энигма от 18 апреля 2025, 10:59
Рады, что фильм вызвал у вас столько положительных эмоций 😊
28 апреля 2025, 06:27 Ответить
Киноафиша.инфо 28 апреля 2025, 06:27
в ответ на сообщение Наталья Шенцова от 21 апреля 2025, 12:44
Полностью согласны 😌
28 апреля 2025, 06:27 Ответить
Киноафиша.инфо 28 апреля 2025, 06:28
в ответ на сообщение Антон Неверов от 21 апреля 2025, 12:48
Рады, что фильм смог вас удивить !
28 апреля 2025, 06:28 Ответить
Киноафиша.инфо 28 апреля 2025, 06:29
в ответ на сообщение Елена Крупина от 21 апреля 2025, 12:48
Фильм вас впечатлил и это здорово 😉 Спасибо, что поделились! 
28 апреля 2025, 06:29 Ответить
Киноафиша.инфо 28 апреля 2025, 06:30
в ответ на сообщение Екатерия Острая от 21 апреля 2025, 14:45
А раз хочется, значит надо пересмотреть 😁
28 апреля 2025, 06:30 Ответить
Киноафиша.инфо 28 апреля 2025, 06:30
в ответ на сообщение Олег Макаров от 21 апреля 2025, 14:46
Рады, что фильм вызвал у вас столько положительных эмоций 😊
28 апреля 2025, 06:30 Ответить
Киноафиша.инфо 28 апреля 2025, 06:31
в ответ на сообщение Никита от 21 апреля 2025, 14:47
Очень интересно было прочесть ваш отзыв о фильме, спасибо большое ☺️ 
28 апреля 2025, 06:31 Ответить
Киноафиша.инфо 28 апреля 2025, 06:31
в ответ на сообщение Елена Синяева от 21 апреля 2025, 15:28
Правильно понимаем, ваш список любимых фильмов пополнился ещё одним? 😌
28 апреля 2025, 06:31 Ответить
Киноафиша.инфо 28 апреля 2025, 06:40
в ответ на сообщение Василий Шерпунов от 21 апреля 2025, 20:34
Фильм вас впечатлил и это здорово 😉 Спасибо, что поделились! 
28 апреля 2025, 06:40 Ответить
Киноафиша.инфо 28 апреля 2025, 06:40
в ответ на сообщение Нина Рапунина от 22 апреля 2025, 05:49
Здорово, что фильм произвёл на вас такое впечатление! 😉
28 апреля 2025, 06:40 Ответить
Киноафиша.инфо 28 апреля 2025, 06:41
в ответ на сообщение Артур от 22 апреля 2025, 18:11
Рады, что фильм вызвал у вас столько положительных эмоций 😊
28 апреля 2025, 06:41 Ответить
Киноафиша.инфо 28 апреля 2025, 06:41
в ответ на сообщение Ольга от 23 апреля 2025, 10:13
Надеемся, что теперь вы будете ходить в кино почаще!
28 апреля 2025, 06:41 Ответить
Киноафиша.инфо 28 апреля 2025, 06:41
в ответ на сообщение Евгения Юдина от 23 апреля 2025, 11:39
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
28 апреля 2025, 06:41 Ответить
Киноафиша.инфо 28 апреля 2025, 06:42
в ответ на сообщение commonx282 от 27 апреля 2025, 15:15
😎😎😎
28 апреля 2025, 06:42 Ответить
Алексей Энигма 2 мая 2025, 13:52
Оценка
Прекрасный фильм, рекомендую
2 мая 2025, 13:52 Ответить
Пуляна Эаэаэа 3 мая 2025, 05:19
Оценка
приятель!😂😂 я от души посмеялся! Даже жена усмехнулась! 😁Можно даже назвать это skibidi, как говорят дети в наши дни!🤟😁
3 мая 2025, 05:19 Ответить
Юрий Протопопов 9 мая 2025, 14:09
Что очень быстро закончились показы.у меня промики на ждуна до 17 июня,а его уже сняли с проката😡😡😡😡
9 мая 2025, 14:09 Ответить
Яна Сиваш 13 мая 2025, 13:03
Оценка
Ожидаем фильма с нетерпением !
13 мая 2025, 13:03 Ответить
mook2020 13 мая 2025, 13:23
Оценка
Идеальный фильм для тех, кто любит ничего не делать! Расслабляющая атмосфера и немного юмора гарантированы.
13 мая 2025, 13:23 Ответить
nik.bilbasov.83 13 мая 2025, 16:03
Оценка
Это доброе и трогательное приключение покоряет с первых минут — странный, но невероятно обаятельный герой внезапно становится лучшим другом всей семьи. Много смеха, немного слёз и море тепла — идеальный рецепт для уютного вечера. Фильм радует не только душой, но и глазами: графика на высоте, актёры — живые и искренние. Смело ставлю 5 из 5!
13 мая 2025, 16:03 Ответить
Олег Романко 13 мая 2025, 20:01
Оценка
отличный фильм мне очень понравился
13 мая 2025, 20:01 Ответить
Николай Гусаков 13 мая 2025, 20:03
Оценка
Забавный фильм с оригинальной идеей! Не ожидал, что так сильно увлекусь историей.
13 мая 2025, 20:03 Ответить
Zurdagan Zurdagan 13 мая 2025, 20:09
Оценка
Ждун - это новый российский чудесный детский фильм, но очень хорошо и качественно снят и актёрский состав подобран отличный - И в целом заметно, что создатели хотели воспользоваться, как детской, так и взрослой аудиторией.Не обошлось и без привычной темы для детских фильмов последних лет - зависимости от телефонов, но тут как ни странно дочь хочет стать журналистом, а не блогером, но мама всё равно настаивает на экономическом - По-итогу вышел обычный детский фильм, на который можно сходить с ребёнком, разве что рейтинг слишком высоковат, и понравится фильм больше ребёнку 4-5 лет, а не первокласснику. рекомендуется к семейному просмотру с попкорном !!!
13 мая 2025, 20:09 Ответить
Дмитрий Назаренко 13 мая 2025, 20:10
Оценка
Этот фильм просто потрясающий! Советую посмотреть его всем! Прошу создателей фильма сделать 2 фильм про Ждуна с продолжением. Спасибо! Отличные актеры и песни и сюжет.
13 мая 2025, 20:10 Ответить
Вероника Артемьева 13 мая 2025, 20:18
Оценка
Посмотрели с удовольствием с супругом вместе. Классная картина для отдыха и релакса. Занятный сюжет, превосходная актёрская игра и довольно качественная режессура.
13 мая 2025, 20:18 Ответить
blinovae145 13 мая 2025, 20:32
Оценка
Вполне себе такой семейный фильмец. Графика не восторг, но и не разочаровывает. Время точно потрачено не зря
13 мая 2025, 20:32 Ответить
Виктор Маргацкий 13 мая 2025, 21:41
Оценка
Добрый,семейный фильм. Персонажи милые и запоминающиеся, а сюжет увлекательный.
13 мая 2025, 21:41 Ответить
Алевтина Вайчулис 14 мая 2025, 01:50
Оценка
не зря название у фильма ждун, ждем выхода
14 мая 2025, 01:50 Ответить
maksbatsila 14 мая 2025, 09:03
Оценка
Классный фильм!!!рекомендую!!!
14 мая 2025, 09:03 Ответить
Елена Крохалева 14 мая 2025, 09:17
Оценка
Сходили на фильм всей семьей. Не плохой фильм,можно еще раз посмотреть будет.
14 мая 2025, 09:17 Ответить
Виталик Иванов 14 мая 2025, 09:27
Оценка
Добрый,семейный фильм.Ходили с детьми.Фильм понравился,не много юмора.Сюжет конечно примитивный,но ребёнку понравился фильм
14 мая 2025, 09:27 Ответить
Артем Зарипов 14 мая 2025, 10:51
Оценка
Фильм мне лично зашел!Время точно потратил не зря)
14 мая 2025, 10:51 Ответить
Валентин Услов 14 мая 2025, 10:52
Оценка
Фильм очень понравился, смотрел с большим удовольствием.
14 мая 2025, 10:52 Ответить
Алиса Гордеева 14 мая 2025, 11:57
Оценка
Ребенку фильм очень понравился, ждал с нетерпением! Добрый и атмосферный фильм! Оставил только позитивные эмоции!
14 мая 2025, 11:57 Ответить
Марк Зайцев 14 мая 2025, 11:58
Оценка
Отличный фильм для семейного просмотра. Не ожидал что он подарит мне столько положительных эмоций)
14 мая 2025, 11:58 Ответить
Оленька Андриянова 14 мая 2025, 12:07
Оценка
Отличный семейный фильм ,однозначно заслуживает просмотра .
14 мая 2025, 12:07 Ответить
Жанна Виноградова 14 мая 2025, 12:10
Оценка
Фильм понравился, люблю такой жанр кино. Графика отличная. Рекомендую
14 мая 2025, 12:10 Ответить
Валерий Локтев 14 мая 2025, 12:32
Оценка
Просто потрясающее кино! 🌟 Полтора часа позитива и хорошего настроения. Улыбка не сходит с лица! 😄👏 Спасибо, Василий Ровенский!
14 мая 2025, 12:32 Ответить
Мария Сапфир 14 мая 2025, 13:16
Оценка
Вот это действительно классный фильм! Посмотрели его в кино и было очень весело. Может быть сюжет немного простой, зато снято душевно и позитивно. Мне очень понравилось бойкое семейство Семеновых, в котором каждый себе на уме, ну а сам Ждун просто вне конкуренции. Один из самых колоритных персонажей за последнее время. Поверьте, этот фильм однозначно заслуживает внимания.
14 мая 2025, 13:16 Ответить
Андрей Иванов 14 мая 2025, 14:06
Оценка
Смотрели фильм «Ждун» всей семьёй нам очень понравилось! Добрая, весёлая и трогательная история, которую интересно смотреть и детям, и взрослым. Ждун получился очень милым и забавным персонажем, а семья Семёновых настоящие герои! Много смешных моментов, хороший сюжет и важные семейные ценности. Отличный выбор для семейного похода в кино остались только приятные эмоции. Рекомендуем!
14 мая 2025, 14:06 Ответить
Igor Petrov 14 мая 2025, 16:43
Оценка
Хороший фильм. Понравился. Для просмотра всей семьёй. И довольно необычный для наших фильмов.
14 мая 2025, 16:43 Ответить
Иван Перепелица 14 мая 2025, 17:14
Оценка
ОТЛИЧНЫЙ ФИЛЬМ !
14 мая 2025, 17:14 Ответить
Денис Несмеян 14 мая 2025, 21:54
Оценка
Чудесный фильм для совместного семейного просмотра с детьми.
14 мая 2025, 21:54 Ответить
black_miyagi 14 мая 2025, 23:04
Оценка
Когда я впервые услышал о фильме «Ждун», я не ожидал, что он произведёт на меня такое впечатление. Казалось бы, персонаж, ставший мемом в интернете, вряд ли может быть основой для чего-то серьёзного. Но как же я ошибался.

С первых минут фильм захватывает своей необычной атмосферой
14 мая 2025, 23:04 Ответить
Николай Катуров 15 мая 2025, 00:22
Оценка
Прикольный фильмец, ставлю 10 баллов!)
15 мая 2025, 00:22 Ответить
ivankvish4444 15 мая 2025, 00:42
Оценка
Отличный фильм, детям очень понравился, добрый и веселый
15 мая 2025, 00:42 Ответить
xxxlvot 15 мая 2025, 07:12
Оценка
Легкий и приятный фильм.Дети посмотрели с удовольствием и получили массу положительных эмоций.
15 мая 2025, 07:12 Ответить
alex65belaew 15 мая 2025, 07:49
Оценка
Посмотрели фильм с удовольствием. Фильм понравился. После просмотра осталось приятное впечатление. Очень захотелось посмотреть ещё что-то подобное.
15 мая 2025, 07:49 Ответить
vasilev_andrey 15 мая 2025, 11:22
Оценка
Особенно приятно видеть российскую картину такого уровня качества, способную вызвать столько положительных эмоций. Режиссура, сценарий и актерская работа заслуживают самой высокой оценки. Фильм прекрасно подходит для семейного вечера, дружеских посиделок или даже тихого вечернего отдыха одному. Рекомендую всем, кто любит фильмы, способные затронуть душу и оставить теплые воспоминания!
15 мая 2025, 11:22 Ответить
Дмитрий Соколов 15 мая 2025, 16:41
Оценка
Отличный фильм
15 мая 2025, 16:41 Ответить
Даниил Козлов 15 мая 2025, 22:04
Оценка
Отличный фильм
15 мая 2025, 22:04 Ответить
Дарина Давидова 16 мая 2025, 08:42
Оценка
Прелестно, веселое, легкое, умное приключение для всех! Рекомендую всем!
16 мая 2025, 08:42 Ответить
Алина Симова 16 мая 2025, 09:31
Оценка
Отличный фильм,который вдохновляет на просмотр
16 мая 2025, 09:31 Ответить
Даниил Козлов 16 мая 2025, 13:40
Оценка
Отличный фильм, буду рекомендовать друзьям к просмотру
16 мая 2025, 13:40 Ответить
nadezdasivakova1986 16 мая 2025, 16:37
Оценка
Хороший фильм ,мне очень понравилось,были моменты такие смешные давно я так не смеялась
16 мая 2025, 16:37 Ответить
Игорь Гирич 16 мая 2025, 16:38
Оценка
Ахаха 😂 ну ЖДУН — просто огонь!
Смеялись до слёз, когда он пытался освоиться на Земле. Фильм получился очень весёлым, но при этом добрым и душевным. Прям для всей семьи!
16 мая 2025, 16:38 Ответить
Елизавета Подкопаева 16 мая 2025, 23:06
Оценка
Забавный фильм, увлекательный. Музыка тоже впечатляет. Младшим сестрам очень понравилось, в общем, семейный просмотр выдался на ура.
16 мая 2025, 23:06 Ответить
yipajob609 17 мая 2025, 09:50
Оценка
Фильм "Ждун 2025" удивил интересным сюжетом и яркими персонажами, оставив положительные впечатления. Рекомендую!
17 мая 2025, 09:50 Ответить
Мария Сапфир 17 мая 2025, 11:05
Оценка
Стоит подождать оно того стоит актëрский состав в этом фильме прекрасный
17 мая 2025, 11:05 Ответить
Дмитрий Киваев 18 мая 2025, 15:10
Оценка
Очень даже неплохая комедия, посмотрел с удовольствием. Учимся потихоньку.... прошу прощения за некоторый сарказм....снимать толковое кино подобного плана....
18 мая 2025, 15:10 Ответить
Киноафиша.инфо 29 мая 2025, 20:32
в ответ на сообщение Алексей Энигма от 2 мая 2025, 13:52
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
29 мая 2025, 20:32 Ответить
Киноафиша.инфо 29 мая 2025, 20:33
в ответ на сообщение mook2020 от 13 мая 2025, 13:23
Очень интересно было прочесть ваш отзыв о фильме, спасибо большое ☺️ 
29 мая 2025, 20:33 Ответить
Киноафиша.инфо 29 мая 2025, 20:33
в ответ на сообщение Zurdagan Zurdagan от 13 мая 2025, 20:09
Здорово, что фильм произвёл на вас такое впечатление! 😉
29 мая 2025, 20:33 Ответить
Киноафиша.инфо 29 мая 2025, 20:33
в ответ на сообщение Вероника Артемьева от 13 мая 2025, 20:18
Рады, что фильм вызвал у вас столько положительных эмоций 😊
29 мая 2025, 20:33 Ответить
Киноафиша.инфо 29 мая 2025, 20:35
в ответ на сообщение Алевтина Вайчулис от 14 мая 2025, 01:50
ожидание стоит того 😎
29 мая 2025, 20:35 Ответить
Киноафиша.инфо 29 мая 2025, 20:35
в ответ на сообщение Оленька Андриянова от 14 мая 2025, 12:07
Фильм вас впечатлил и это здорово 😉 Спасибо, что поделились! 
29 мая 2025, 20:35 Ответить
Киноафиша.инфо 29 мая 2025, 20:35
в ответ на сообщение Андрей Иванов от 14 мая 2025, 14:06
Это замечательно! Поделитесь, чья актёрская игра произвела на вас самое большое впечатление? 
29 мая 2025, 20:35 Ответить
Киноафиша.инфо 29 мая 2025, 20:35
в ответ на сообщение vasilev_andrey от 15 мая 2025, 11:22
Очень интересно было прочесть ваш отзыв о фильме, спасибо большое ☺️ 
29 мая 2025, 20:35 Ответить
Киноафиша.инфо 29 мая 2025, 20:36
в ответ на сообщение Игорь Гирич от 16 мая 2025, 16:38
Рады, что фильм вызвал у вас столько положительных эмоций 😊
29 мая 2025, 20:36 Ответить
Киноафиша.инфо 29 мая 2025, 20:36
в ответ на сообщение Мария Сапфир от 17 мая 2025, 11:05
Полностью согласны 😎
29 мая 2025, 20:36 Ответить
