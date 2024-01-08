Ждун
– Корабль доброго инопланетянина Ждуна потерпел крушение во время метеоритного дождя и упал в лесу, недалеко от Абрау-Дюрсо. Ждун посылает сигнал бедствия в космос и начинает ждать помощи, но есть незадача — до его планеты 5 световых лет и ждать пришлось бы долго. К счастью, на помощь Ждуну приходит любознательный мальчик Никита, а позже подтягивается и вся его семья. Никите и семье Семеновых предстоит помочь пришельцу отремонтировать корабль, избежать козней местного афериста-бизнесмена, который страстно мечтает завладеть инопланетными технологиями, и вернуться домой. А Ждун заново научит семью Семеновых слышать и понимать друг друга, и покажет, что в чрезвычайной ситуации даже обычный человек может стать супергероем.
Получается это рядом с солнечной системой
Если продолжение будет, то название у неё должно быть "Ждун и последний день земли".
Действие фильма происходит в солнечном селе Краснодарского края - Абрау-Дюрсо. Во время метеоритного дождя корабль инопланетянина терпит крушение недалеко от дома семьи Семёновых. Любопытный подросток Никита, увидев падающий с неба объект, на велосипеде отправляется на поиски небесного тела. А находит пришельца в виде безногого существа серого цвета с головой северного морского слона, телом гигантской личинки и руками человека, который ему представляется, как Ждун. Чтобы спрятать иноземца, мальчик уводит его к себе домой.
Ждуну требуется помощь в починке корабля. Но вот не задача, во время крушения от корабля отлетела важная деталь. Она попадает в руки бизнесмену-аферисту, мечтающему разбогатеть с помощью инопланетных технологий.
Вскоре об инопланетянине узнаёт вся семья Никиты. И только, как одна дружная команда, Семёновы, пройдя множество приключений, способны отвоевать украденный механизм и вернуть Ждуна на родную планету.
Кино доброе, лёгкое, пусть немного примитивное, но смотрится на одном дыхании. Актёры, от мала до велика, отыграли великолепно. Спецэффектов мало, но сделаны не плохо. Кукла Ждуна похожа на огромную мягкую плюшевую игрушку.
Но, к сожалению, без косячков не обошлось. Как мне показалось (а может и не только мне), сюжет ленты и некоторые сцены в нём были «слизаны» с известного всем фильма «Чебурашка». Повторюсь, возможно это мне так показалось.
Несмотря на это, снижать оценку не стану. Ведь в фильме «Ждун» ощущается русская душа. Что теперь не часто можно увидеть даже в отечественном кинематографе. А вместе с душой и мораль - мораль о дружбе, о единстве, о том, что семья - это сила, о том, что тайное всегда становится явным, о предательстве и раскаянии.
У «Ждуна» будет сниматься продолжение, на которое я с удовольствием тоже схожу.
А этот фильм я рекомендую посмотреть, как детской, так и взрослой аудитории. Ведь не зря же он зовётся семейный.
Моя оценка: 10 из 10. 👍
С первых минут фильм захватывает своей необычной атмосферой
Смеялись до слёз, когда он пытался освоиться на Земле. Фильм получился очень весёлым, но при этом добрым и душевным. Прям для всей семьи!
Авторизация по e-mail