Награды и номинации Ли Айзека Чуна

Lee Isaac Chung
Оскар 2021 Оскар 2021
Лучшая режиссура
Номинант
 Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Каннский кинофестиваль 2007 Каннский кинофестиваль 2007
Золотая камера
Номинант
 Премия «Особый взгляд»
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2021 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2021
Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
 Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
 Лучшая режиссёрская работа
Номинант
Сандэнс 2020 Сандэнс 2020
Драматургия
Победитель
Драматургия
Победитель
