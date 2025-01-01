Меню
Персоны
Ли Айзек Чун
Награды
Награды и номинации Ли Айзека Чуна
Lee Isaac Chung
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Ли Айзека Чуна
Оскар 2021
Лучшая режиссура
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Каннский кинофестиваль 2007
Золотая камера
Номинант
Премия «Особый взгляд»
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2021
Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
Лучшая режиссёрская работа
Номинант
Сандэнс 2020
Драматургия
Победитель
Драматургия
Победитель
