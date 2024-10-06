В один прекрасный день успешный и заслуженный инженер детских игровых автоматов Олег остается без работы: его сокращают. Рушится весь привычный уклад жизни семейства Лужиных. Олегу кажется, что в его возрасте найти приличную работу уже невозможно. Однако любящая жена Света убеждает Олега, что все еще впереди. Супруги решают вместе бороться за будущее и берутся за любое дело. Они тестируют на себе самые неожиданные профессии и запускают разнообразные бизнесы: открывают кулинарную фирму, массажный салон, сдают комнату внаем, выгуливают чужих собак и много чего еще. Это комедийный сериал о жизни, вдохновении и храбрости. Об обычной семье, члены которой каждый день отваживаются изменить свою судьбу и впустить в нее новые приключения, не боясь провала. Ведь каждый провал – это шаг к грандиозному успеху.