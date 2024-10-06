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Постер сериала Фантазер, или Удивительный мир инженера Лужина
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Киноафиша Сериалы Фантазер, или Удивительный мир инженера Лужина

Фантазер, или Удивительный мир инженера Лужина (2024 - …)

Fantazer, ili Udivitelnyj mir inzhenera Luzhina 18+
Год выпуска 2024
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Стрим-сервис Смотрим
Продолжительность сериала 10 часов 0 минут

О чем сериал

В один прекрасный день успешный и заслуженный инженер детских игровых автоматов Олег остается без работы: его сокращают. Рушится весь привычный уклад жизни семейства Лужиных. Олегу кажется, что в его возрасте найти приличную работу уже невозможно. Однако любящая жена Света убеждает Олега, что все еще впереди. Супруги решают вместе бороться за будущее и берутся за любое дело. Они тестируют на себе самые неожиданные профессии и запускают разнообразные бизнесы: открывают кулинарную фирму, массажный салон, сдают комнату внаем, выгуливают чужих собак и много чего еще. Это комедийный сериал о жизни, вдохновении и храбрости. Об обычной семье, члены которой каждый день отваживаются изменить свою судьбу и впустить в нее новые приключения, не боясь провала. Ведь каждый провал – это шаг к грандиозному успеху.

В ролях
В ролях
Юрий Стоянов
Юрий Стоянов
Ирина Розанова
Ирина Розанова
Ян Цапник
Ян Цапник
Александр Стефанцов
Александр Стефанцов
Анна Антонова
Анна Антонова
Наталья Гриншпун
Наталья Гриншпун
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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5.5 IMDb
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Сезоны
Фантазер, или Удивительный мир инженера Лужина - Сезон 1 Сезон 1
2024, 12 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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