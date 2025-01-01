Меню
О персоне
Фильмография
Дэннис Андрес
Dennis Andres
Дэннис Андрес
Дэннис Андрес
Dennis Andres
Дата рождения
23 июня 1987
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Берлин, Германия
Популярные фильмы
4.8
Джульетта и Ромео
(2025)
Билеты
3.7
Мир будущего
(2017)
0.0
Работающие мамы
(2017)
Фильмография Дэннис Андрес
Жанр
Все
Боевик
Комедия
Мелодрама
Мюзикл
Семейный
Триллер
Фантастика
Год
Все
2025
2017
Все
3
Фильмы
2
Сериалы
1
Актер
3
4.8
Джульетта и Ромео
Juliet & Romeo
мюзикл, мелодрама
2025, Италия / США
Смотреть трейлер
Билеты
Работающие мамы
комедия, семейный
2017, Канада
3.7
Мир будущего
Defective
боевик, фантастика, триллер
2017, Канада
