О персоне
Фильмография
Новости
Ли Вон-джон
Lee Won-jong
Ли Вон-джон
Lee Won-jong
Дата рождения
12 декабря 1966
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Стрелец
Место рождения
Пуё, Южная Корея
Популярные фильмы
8.5
Радио «Романтика»
(2018)
7.7
Императрица Ки
(2013)
0.0
Бумажный дом: Корея
(2022)
Фильмография Ли Вон-джон
Жанр
Все
Боевик
Драма
Исторический
Комедия
Криминал
Мелодрама
Мистика
Спорт
Триллер
Фэнтези
Год
Все
2022
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2013
2012
2011
2008
Все
16
Сериалы
16
Актер
16
Бумажный дом: Корея
драма, криминал
2022, Южная Корея
Из грязи в князи
драма
2020, Южная Корея
Великолепное шоу
драма
2019, Южная Корея
Мисс Хаммурапи
драма, комедия, мелодрама
2018, Южная Корея
Гость
драма, мистика
2018, Южная Корея
8.5
Радио «Романтика»
драма, мелодрама
2018, Южная Корея
Самый сильный курьер
драма, мелодрама
2017, Южная Корея
Прощайте, мистер Блэк
драма, мелодрама, триллер
2016, Южная Корея
Помнить
драма, триллер
2015, Южная Корея
Под прикрытием
боевик, криминал, триллер
2015, Южная Корея
Девушка, которая видит запахи
драма, комедия, фэнтези
2015, Южная Корея
7.7
Императрица Ки
драма, мелодрама, исторический
2013, Южная Корея
Романтика без правил
комедия, мелодрама, спорт
2012, Южная Корея
Воин Пэк Тон Су
драма, боевик
2011, Южная Корея
Иль Чжи Мэ
драма, мелодрама, исторический
2008, Южная Корея
Гурман
драма, мелодрама
2008, Южная Корея
Новости о Ли Вон-джон
