Ли Вон-джон
Ли Вон-джон Lee Won-jong
Киноафиша Персоны Ли Вон-джон

Ли Вон-джон

Lee Won-jong

Дата рождения
12 декабря 1966
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Стрелец
Место рождения
Пуё, Южная Корея

Популярные фильмы

Радио «Романтика» 8.5
Радио «Романтика» (2018)
Императрица Ки 7.7
Императрица Ки (2013)
Бумажный дом: Корея 0.0
Бумажный дом: Корея (2022)

Фильмография Ли Вон-джон

Жанр
Год
Все 16 Сериалы 16 Актер 16
Бумажный дом: Корея
Бумажный дом: Корея
драма, криминал 2022, Южная Корея
Из грязи в князи
Из грязи в князи
драма 2020, Южная Корея
Великолепное шоу
Великолепное шоу
драма 2019, Южная Корея
Мисс Хаммурапи
Мисс Хаммурапи
драма, комедия, мелодрама 2018, Южная Корея
Гость
Гость
драма, мистика 2018, Южная Корея
Радио «Романтика» 8.5
Радио «Романтика»
драма, мелодрама 2018, Южная Корея
Самый сильный курьер
Самый сильный курьер
драма, мелодрама 2017, Южная Корея
Прощайте, мистер Блэк
Прощайте, мистер Блэк
драма, мелодрама, триллер 2016, Южная Корея
Помнить
Помнить
драма, триллер 2015, Южная Корея
Под прикрытием
Под прикрытием
боевик, криминал, триллер 2015, Южная Корея
Девушка, которая видит запахи
Девушка, которая видит запахи
драма, комедия, фэнтези 2015, Южная Корея
Императрица Ки 7.7
Императрица Ки
драма, мелодрама, исторический 2013, Южная Корея
Романтика без правил
Романтика без правил
комедия, мелодрама, спорт 2012, Южная Корея
Воин Пэк Тон Су
Воин Пэк Тон Су
драма, боевик 2011, Южная Корея
Иль Чжи Мэ
Иль Чжи Мэ
драма, мелодрама, исторический 2008, Южная Корея
Гурман
Гурман
драма, мелодрама 2008, Южная Корея
Netflix выпустил новый тизер корейского ремейка «Бумажного дома», представив основных действующих лиц
Netflix выпустил новый тизер корейского ремейка «Бумажного дома», представив основных действующих лиц
Профессор выбирает маску Сальвадора Дали в тизере южнокорейской версии «Бумажного дома»
Профессор выбирает маску Сальвадора Дали в тизере южнокорейской версии «Бумажного дома»
