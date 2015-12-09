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Помнить (2015 - 2016)

Rimembeo: Adeul-ui Jeonjaeng 18+
Год выпуска 2015
Страна Южная Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал SBS
Продолжительность сериала 20 часов 0 минут

О чем сериал

Со Джи-у обладает уникальной памятью из-за редкого расстройства – гиперестезии. Парень с лёгкостью запоминает тонны информации, а события даже давнего прошлого может воспроизвести в мельчайших деталях. К сожалению, Со Джи-у помнит не только счастливые моменты: также ярко в его голове отпечатались кадры гибели мамы и старшего брата.

По иронии судьбы отец юноши страдает болезнью Альцгеймера, которая стала причиной ещё одной трагедии. Однажды его обнаруживают в лесу рядом с телом мёртвой девушки. Мужчина не может вспомнить, как здесь оказался, и становится главным подозреваемым в убийстве.

Желая помочь отцу и поймать настоящего преступника, Со Джи-у поступает на юридический факультет. Благодаря феноменальной памяти, он играючи выучивает сложную программу. Но скоро Со Джи-у замечает, что уникальная способность начинает угасать.

В ролях
В ролях
Гун-Мин Нэм
Пак Сон-ун
Пак Мин-ён
Ли Джон-ын
Ом Хё-соп
Ли Вон-джон
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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7.6 IMDb
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Сезоны
Помнить - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2015, 20 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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