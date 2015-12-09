Со Джи-у обладает уникальной памятью из-за редкого расстройства – гиперестезии. Парень с лёгкостью запоминает тонны информации, а события даже давнего прошлого может воспроизвести в мельчайших деталях. К сожалению, Со Джи-у помнит не только счастливые моменты: также ярко в его голове отпечатались кадры гибели мамы и старшего брата.

По иронии судьбы отец юноши страдает болезнью Альцгеймера, которая стала причиной ещё одной трагедии. Однажды его обнаруживают в лесу рядом с телом мёртвой девушки. Мужчина не может вспомнить, как здесь оказался, и становится главным подозреваемым в убийстве.

Желая помочь отцу и поймать настоящего преступника, Со Джи-у поступает на юридический факультет. Благодаря феноменальной памяти, он играючи выучивает сложную программу. Но скоро Со Джи-у замечает, что уникальная способность начинает угасать.