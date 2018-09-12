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Постер сериала Гость
Постер сериала Гость
Постер сериала Гость
Постер сериала Гость
Постер сериала Гость
Постер сериала Гость
Постер сериала Гость
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8
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7 постеров
Киноафиша Сериалы Гость

Гость (2018 - 2018)

The Guest 18+
Год выпуска 2018
Страна Южная Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал OCN
Продолжительность сериала 16 часов 0 минут

О чем сериал

Скромный таксист Хва-пён, обладающий способностями медиума, много лет пытается поймать злого духа Пак Иль-до, который вселяется в людей и творит страшные злодеяния. Для этого шаман колесит по стране, из газет узнаёт о любых необычных и загадочных происшествиях и спешит на места преступлений. На своём пути он встречает скептически настроенную полицейскую Гиль-ён и загадочного священника Юна. Троица объединяется, чтобы одолеть «гостя», который 20 лет назад устроил трагедию, навсегда связавшую их судьбы.

В ролях
В ролях
Чон Ын-чхэ
Ким Джэ-ук
Ли Вон-джон
Ан Нэ-сан
Нам Мун-чхоль
Пак Хо-сан
Пак Хо-сан
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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8 IMDb
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Сезоны
Гость - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2018, 16 эпизодов
 
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