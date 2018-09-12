Скромный таксист Хва-пён, обладающий способностями медиума, много лет пытается поймать злого духа Пак Иль-до, который вселяется в людей и творит страшные злодеяния. Для этого шаман колесит по стране, из газет узнаёт о любых необычных и загадочных происшествиях и спешит на места преступлений. На своём пути он встречает скептически настроенную полицейскую Гиль-ён и загадочного священника Юна. Троица объединяется, чтобы одолеть «гостя», который 20 лет назад устроил трагедию, навсегда связавшую их судьбы.