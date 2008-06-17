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Постер сериала Гурман
Постер сериала Гурман
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.1
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2 постера
Киноафиша Сериалы Гурман

Гурман (2008 - 2008)

Gourmet 18+
Год выпуска 2008
Страна Южная Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 5 минут
Телеканал SBS
Продолжительность сериала 26 часов 0 минут

О чем сериал

Талантливые повара Пон-джу и Сон-чхан выросли вместе как родные братья после того, как осиротевшего Сон-чхана принимают в семью Пон-джу. Их отец является владельцем известного в Корее ресторана, который славится строгим соблюдением всех традиций национальной корейской кухни, ведь его предки были последними поварами Императорского Двора при Династии Чосон. Пон-джу уверен, что он, как старший сын, унаследует семейный бизнес, и женится на Чу-хи, но неожиданно отец делает заявление, что всё достанется тому, кто победит в кулинарном конкурсе. Единственный, кто может помешать планам Пон-джу осуществиться - его младший брат - Сон-чхан. Он молод, талантлив, полон творческого потенциала и способен на неординарные решения. Однако, после того, как выясняется вся правда об их прадедах, для братьев наступают сложные времена, но это только подстёгивает Пон-джу в более решительных действия, а Сон-чхан решает просто уехать.

В ролях
В ролях
Ли Вон-джон
Нам Сан-ми
Квон О-джун
Ким Со-ён
Чхве Джэ-хван
Кан Нам-гиль
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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8.1 IMDb
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Сезоны
Гурман - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2008, 24 эпизода
 
Отзывы о сериале
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