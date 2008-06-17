Талантливые повара Пон-джу и Сон-чхан выросли вместе как родные братья после того, как осиротевшего Сон-чхана принимают в семью Пон-джу. Их отец является владельцем известного в Корее ресторана, который славится строгим соблюдением всех традиций национальной корейской кухни, ведь его предки были последними поварами Императорского Двора при Династии Чосон. Пон-джу уверен, что он, как старший сын, унаследует семейный бизнес, и женится на Чу-хи, но неожиданно отец делает заявление, что всё достанется тому, кто победит в кулинарном конкурсе. Единственный, кто может помешать планам Пон-джу осуществиться - его младший брат - Сон-чхан. Он молод, талантлив, полон творческого потенциала и способен на неординарные решения. Однако, после того, как выясняется вся правда об их прадедах, для братьев наступают сложные времена, но это только подстёгивает Пон-джу в более решительных действия, а Сон-чхан решает просто уехать.