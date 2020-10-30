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Постер сериала Из грязи в князи
Постер сериала Из грязи в князи
Постер сериала Из грязи в князи
Постер сериала Из грязи в князи
Постер сериала Из грязи в князи
Постер сериала Из грязи в князи
Постер сериала Из грязи в князи
Постер сериала Из грязи в князи
Постер сериала Из грязи в князи
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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9 постеров
Киноафиша Сериалы Из грязи в князи

Из грязи в князи (2020 - 2021)

Narara Gaecheonyong 18+
Год выпуска 2020
Страна Южная Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 10 минут
Телеканал SBS
Продолжительность сериала 23 часа 20 минут

О чем сериал

Тэ Ён – сын провинциального гробовщика, сумевший сдать экзамены на адвоката. Сам Су – репортёр с неблагополучным прошлым и обострённой эмпатией. Они оба вышли из низов и объединились в борьбе за справедливость. Их пути пересеклись после того, как неудачливый почти-банкрот Тэ Ён выиграл сенсационный процесс по пересмотру дела об убийстве. Благодаря ему невиновный человек вышел из тюрьмы. Именно эта история привлекла внимание эмпатичного Сам Су. Его журналистский талант и дружба ещё не раз помогут адвокату при столкновении с тёмной стороной судебной системы..

Из грязи в князи - трейлер первого сезона
Из грязи в князи  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Квон Сан-у
Ли Вон-джон
Пэ Сон-у
Чо Сон-ха
Ким Гап-су
Ким Ын-су
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.5 IMDb
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Сезоны
Из грязи в князи - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 20 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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