Тэ Ён – сын провинциального гробовщика, сумевший сдать экзамены на адвоката. Сам Су – репортёр с неблагополучным прошлым и обострённой эмпатией. Они оба вышли из низов и объединились в борьбе за справедливость. Их пути пересеклись после того, как неудачливый почти-банкрот Тэ Ён выиграл сенсационный процесс по пересмотру дела об убийстве. Благодаря ему невиновный человек вышел из тюрьмы. Именно эта история привлекла внимание эмпатичного Сам Су. Его журналистский талант и дружба ещё не раз помогут адвокату при столкновении с тёмной стороной судебной системы..