Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Ан Нэ-сан An Nae-sang
Киноафиша Персоны Ан Нэ-сан

Ан Нэ-сан

An Nae-sang

Дата рождения
25 декабря 1964
Возраст
60 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Тэгу, Республика Корея

Популярные фильмы

Дьявольский судья 7.8
Дьявольский судья (2021)
Гость 7.8
Гость (2018)
Бунтарь Хон Гиль Дон 7.7
Бунтарь Хон Гиль Дон (2017)

Фильмография Ан Нэ-сан

Жанр
Год
Все 22 Фильмы 2 Сериалы 20 Актер 22
Мои призрачные клиенты
Мои призрачные клиенты
комедия 2025, Южная Корея
Любовные истории красавчиков-ученых
Любовные истории красавчиков-ученых
драма, мелодрама 2023, Южная Корея
Чудо-братья 7.1
Чудо-братья
драма, детектив 2023, Южная Корея
Переворот 12.12 7.6
Переворот 12.12 Seoul-ui bom
боевик, драма, исторический 2023, Южная Корея
Дьявольский судья 7.8
Дьявольский судья
фантастика, криминал, боевик 2021, Южная Корея
Последний предок: Начало
Последний предок: Начало
драма, фантастика 2021, Южная Корея
Больше, чем друзья 6.3
Больше, чем друзья
драма, комедия, мелодрама 2020, Южная Корея
Тайный королевский инспектор 7.2
Тайный королевский инспектор
комедия, детектив, исторический 2020, Южная Корея
Добро пожаловать 6.9
Добро пожаловать
драма, фэнтези, мелодрама 2020, Южная Корея
Бюллетень 6.8
Бюллетень
драма, комедия, мелодрама 2020, Южная Корея
Ослепительно 7.4
Ослепительно
фэнтези, мелодрама 2019, Южная Корея
Адвокат вне закона 7.4
Адвокат вне закона
драма, триллер 2018, Южная Корея
Кардиохирурги 7.1
Кардиохирурги
драма 2018, Южная Корея
Мисс Хаммурапи 7.4
Мисс Хаммурапи
драма, комедия, мелодрама 2018, Южная Корея
Загадка 7.3
Загадка
драма, триллер 2018, Южная Корея
Гость 7.8
Гость
драма, мистика 2018, Южная Корея
Бунтарь Хон Гиль Дон 7.7
Бунтарь Хон Гиль Дон
драма, исторический, боевик 2017, Южная Корея
Температура любви 6.4
Температура любви
комедия, мелодрама 2017, Южная Корея
38-я опергруппа 7.2
38-я опергруппа
драма, комедия, криминал 2016, Южная Корея
Шоумен 6.1
Шоумен
драма, комедия, мелодрама 2016, Южная Корея
Скандал в Сонгюнгване 7.5
Скандал в Сонгюнгване
драма, комедия, исторический 2010, Южная Корея
Оазис 6.4
Оазис Oasis
мелодрама, драма 2002, Южная Корея
Джеку Воробью пора не в сиквел, а на пенсию: сколько лет было капитану в каждом фильме «Пиратов Карибского моря»
«Thank you very much! Вот уроды»: 5 фраз Татарина из фильма «Брат», которые цитируют так же часто, как Данилу Багрова
Фанатская теория по «Матрице» меняет все во франшизе: а вы замечали, что не так с Нео?
«Это было тяжело»: в «Иллюзии обмана 3» убили главную звезду франшизы – будет ли теперь четвертая часть? Режиссер уже дал ответ
«Нет экшн-сцен – а смотрится на одном дыхании»: лучший сезон «Тайн следствия» вышел 21 год назад, и круче него уже не снимут
Бой с Балрогом? Пришествие энтов? А вот и нет! Толкин лишь однажды назвал 2 лучших момента «Властелина колец» – зрители едва ли согласятся
Агата, но не Кристи: новый детектив Netflix включили лишь из-за Майка из «Во все тяжкие» – но не заметил, как пролетели все 8 серий
Страшно и без Пеннивайза: эта сцена из «Добро пожаловать в Дерри» насмерть перепугала самого Кинга (но в книге ее не было и близко)
«Наше поле боя»: одна сцена из «Дома дракона» до сих пор пугает зрителей сильнее, чем все Белые ходоки «Игры престолов» вместе взятые
Бокова заменит рублевский мент: главную роль в «Фишер 3» сыграет вовсе не Иван Янковский
Заяц младше Чебурашки, а Трубадур полюбил школьницу? Угадайте возраст героев любимых мультов (тест по «Союзмультфильму»)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше