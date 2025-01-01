Меню
О персоне
Фильмография
Ан Нэ-сан
An Nae-sang
Ан Нэ-сан
An Nae-sang
Дата рождения
25 декабря 1964
Возраст
60 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Тэгу, Республика Корея
Популярные фильмы
7.8
Дьявольский судья
(2021)
7.8
Гость
(2018)
7.7
Бунтарь Хон Гиль Дон
(2017)
Фильмография Ан Нэ-сан
Мои призрачные клиенты
комедия
2025, Южная Корея
Любовные истории красавчиков-ученых
драма, мелодрама
2023, Южная Корея
7.1
Чудо-братья
драма, детектив
2023, Южная Корея
7.6
Переворот 12.12
Seoul-ui bom
боевик, драма, исторический
2023, Южная Корея
7.8
Дьявольский судья
фантастика, криминал, боевик
2021, Южная Корея
Последний предок: Начало
драма, фантастика
2021, Южная Корея
6.3
Больше, чем друзья
драма, комедия, мелодрама
2020, Южная Корея
7.2
Тайный королевский инспектор
комедия, детектив, исторический
2020, Южная Корея
6.9
Добро пожаловать
драма, фэнтези, мелодрама
2020, Южная Корея
6.8
Бюллетень
драма, комедия, мелодрама
2020, Южная Корея
7.4
Ослепительно
фэнтези, мелодрама
2019, Южная Корея
7.4
Адвокат вне закона
драма, триллер
2018, Южная Корея
7.1
Кардиохирурги
драма
2018, Южная Корея
7.4
Мисс Хаммурапи
драма, комедия, мелодрама
2018, Южная Корея
7.3
Загадка
драма, триллер
2018, Южная Корея
7.8
Гость
драма, мистика
2018, Южная Корея
7.7
Бунтарь Хон Гиль Дон
драма, исторический, боевик
2017, Южная Корея
6.4
Температура любви
комедия, мелодрама
2017, Южная Корея
7.2
38-я опергруппа
драма, комедия, криминал
2016, Южная Корея
6.1
Шоумен
драма, комедия, мелодрама
2016, Южная Корея
7.5
Скандал в Сонгюнгване
драма, комедия, исторический
2010, Южная Корея
6.4
Оазис
Oasis
мелодрама, драма
2002, Южная Корея
