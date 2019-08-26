Это комедийная история о семейных ценностях. В центре событий оказывается нечистый на руку политик, который всеми силами старается вернуть утраченный авторитет, играя роль примерного отца семейства. Ви Дэ-хан в прошлом был депутатом. Когда он вновь решил выставить свою кандидатуру на предстоящих выборах, выяснилось, что у него есть совершеннолетняя дочь. Девушка сообщила ему, что мама погибла в ДТП и они с братьями и сестрой остались сиротами. Ви Дэ-хан решает использовать это для своей агитационной кампании...