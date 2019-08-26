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Постер к сериалу Великолепное шоу
Постер к сериалу Великолепное шоу
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Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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2 постера
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Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Киноафиша Сериалы Великолепное шоу

Великолепное шоу (2019 - …)

Widaehan Show 16+
Год выпуска 2019
Страна Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 30 минут
Телеканал tvN
Продолжительность сериала 24 часа 0 минут
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О чем сериал

Это комедийная история о семейных ценностях. В центре событий оказывается нечистый на руку политик, который всеми силами старается вернуть утраченный авторитет, играя роль примерного отца семейства. Ви Дэ-хан в прошлом был депутатом. Когда он вновь решил выставить свою кандидатуру на предстоящих выборах, выяснилось, что у него есть совершеннолетняя дочь. Девушка сообщила ему, что мама погибла в ДТП и они с братьями и сестрой остались сиротами. Ви Дэ-хан решает использовать это для своей агитационной кампании...

В ролях
В ролях
Ли Вон-джон
Сон Бён-хо
Сон Сын-хон
Лим Джу-хван
Но Джон-и
Ким Дон-ён
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Великолепное шоу - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 16 эпизодов
 
Кадры из сериала
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