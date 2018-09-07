Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Чебурашка 2»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Итоги года
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
1 постер
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Киноафиша
Сериалы
Морские дьяволы. Рубежи Родины
Морские дьяволы. Рубежи Родины (2018 - 2020)
Морские дьяволы. Рубежи Родины
18+
боевик
приключения
детектив
криминал
Год выпуска
2018
Страна
Россия
Всего сезонов
1 сезон
Эпизод длится
45 минут
Телеканал
НТВ
Продолжительность сериала
36 часов 0 минут
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Морские дьяволы. Рубежи Родины
трейлер
трейлер
В ролях
В ролях
Дарья Юргенс
Олег Чернов
Иван Паршин
Александра Большакова
Антон Гуляев
Виталий Бисеров
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
Сезоны
Сезон 1
2018,
48 эпизодов
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из сериал
И «бред галимый», и «ужас», и «смотрим с интересом»: сериал «Ничья в пользу КГБ» вышел на НТВ, мгновенно расколов аудиторию
Эти 5 киноляпов в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» не объяснит даже магия: и мешок прыгает, и сугроб мигрирует
На Prime Video есть 5 аниме, в которых нет слабых сезонов: идеальна буквально каждая серия
Выживает сильнейший: 5 новогодних фильмов о том, что бывает, когда большая семья собирается за одним столом
Для фильма «Простоквашино» построили настоящую деревню эпохи СССР — теперь официально такая есть в России
Отбил жену Никитича, опорочил девицу: Попович — самый подлый из «Трех богатырей», но в мультфильме это не покажут
«Надо смотреть 4 раза»: психолог назвала 2 мультфильма, заменяющих годы психотерапии – «Сэкономите большие деньги!»
Рыжова из «Служебного романа» готовит особый «Оливье»: отказалась от яблока в пользу пряно-горчичной изюминки
12-й эпизод «Ванпанчмена-3» завершился абсурдным ляпом: фаны посмотрели и заявили, что «весь сезон был ошибкой»
В 5 фильмах СССР улицы замело снегом: и только знатоки по кадрам вспомнят названия кинолент (тест)
Самая темная тайна Средиземья: новый фильм по «Властелину колец» ответит на вопрос, которого боялся даже Толкин
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667