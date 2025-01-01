Воскресение: постановка Льва Толстого в Александринском театре

Спектакль «Воскресение» — первая премьера Никиты Кобелева в Александринском театре в статусе главного режиссера. В 2022 году Кобелев дебютировал в Александринке спектаклем «Тварь» по пьесе Валерия Семеновского, который получил премию «Звезда Театрала» в номинации «Лучший спектакль. Малая форма». Премьера «Твари» также прошла на Днях Александринского театра в Москве и Ереване.

Историческая справка

Лев Толстой — автор, к творчеству которого Александринский театр неоднократно обращался. В 1891 году здесь впервые была поставлена пьеса «Плоды просвещения». В 1895 году театр представил «Власть тьмы» после снятия цензурного запрета. Всеволод Мейерхольд дважды ставил Толстого в Александринском: «Живой труп» в 1911 году и «Пётр Хлебник» в 1918 году. В 2000-х Валерий Фокин вернул Толстого в репертуар театра, поставив «Живой труп» в 2006 году и осуществив вторую редакцию спектакля в 2015 году с Петром Семаком в главной роли.

Премьера и адаптация

Роман Толстого «Воскресение» (написанный с 1889 по 1899 год) впервые представлен на сцене Александринского театра в январе 2024 года на Новой сцене им. Вс. Мейерхольда. В мае того же года спектакль будет перенесен на Основную сцену. Сценическая адаптация, над которой Кобелев работал вместе с драматургом Дмитрием Богославским, включает мотивы и сцены из других произведений Толстого, таких как «Крейцерова соната», «Отец Сергий» и неоконченный рассказ «Записки сумасшедшего».

Режиссерская концепция

Никита Кобелев стремится к содержательному раскрытию смыслов произведения. Для него важно, чтобы текст резонировал с современным зрителем, отражая актуальность и внутренние переживания персонажей. Режиссера интересует прежде всего внутренний путь главного героя Дмитрия Нехлюдова, его попытки искупить вину и разобраться в смысле жизни. Кобелев описывает «Воскресение» как «восстание из тела», процесс пробуждения к новой жизни и понимание себя и окружающего мира.

Спектакль обещает стать глубоким исследованием личной трансформации и социальной несправедливости, предоставляя зрителям возможность задуматься о смысле искупления и перемен.