Спектакль Фестиваль «Золотая Маска». Литургия Zero

Премьера спектакля Валерия Фокина «Литургия Zero»

Антон Шагин в роли Алексея Ивановича — история губительной страсти

На фестивале «Золотая Маска» представлена новая работа Валерия Фокина — спектакль «Литургия Zero», интерпретация знаменитого романа Достоевского «Игрок». Главная тема постановки — разрушительная сила страсти к игре, которая поглощает человека и выжигает все вокруг.

Символизм сценографии: город и колодец

Центральным элементом сцены, созданной художником Александром Боровским, стал колодец — символ тьмы и поглощения. Декорации переносят зрителя в Висбаден, ставший для Достоевского прообразом Рулетенбурга. Днем этот город кажется спокойным и уютным, но с наступлением вечера его атмосфера напрягается до предела, обнажая скрытые страсти. Здесь, в этой мрачной тишине, созревает и разгорается внутренняя драма героя.

Игра как смертельная ловушка: Алексей Иванович на грани

В роли Алексея Ивановича — актер «Ленкома» Антон Шагин. Фокин показывает его историю как обратный отсчет: Алексей уже прошел через увлечение игрой, пережил потери и падение, но остается в ловушке. Молодой, но уже «выжатый» жизнью, он предстает перед зрителем не столько героем, сколько жертвой — азарт уже истощил его до предела.

Спектакль «Литургия Zero» обещает стать запоминающимся событием для всех, кто интересуется сложными, многослойными драмами, где страсть, азарт и роковые решения плотно переплетаются, обнажая болезненную правду о человеческой натуре.