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Фестиваль «Золотая Маска». Литургия Zero
Киноафиша Фестиваль «Золотая Маска». Литургия Zero

Спектакль Фестиваль «Золотая Маска». Литургия Zero

Антон Шагин в спектакле Валерия Фокина о страсти к игре, уничтожающей все живое 16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Премьера спектакля Валерия Фокина «Литургия Zero»

Антон Шагин в роли Алексея Ивановича — история губительной страсти

На фестивале «Золотая Маска» представлена новая работа Валерия Фокина — спектакль «Литургия Zero», интерпретация знаменитого романа Достоевского «Игрок». Главная тема постановки — разрушительная сила страсти к игре, которая поглощает человека и выжигает все вокруг.

Символизм сценографии: город и колодец

Центральным элементом сцены, созданной художником Александром Боровским, стал колодец — символ тьмы и поглощения. Декорации переносят зрителя в Висбаден, ставший для Достоевского прообразом Рулетенбурга. Днем этот город кажется спокойным и уютным, но с наступлением вечера его атмосфера напрягается до предела, обнажая скрытые страсти. Здесь, в этой мрачной тишине, созревает и разгорается внутренняя драма героя.

Игра как смертельная ловушка: Алексей Иванович на грани

В роли Алексея Ивановича — актер «Ленкома» Антон Шагин. Фокин показывает его историю как обратный отсчет: Алексей уже прошел через увлечение игрой, пережил потери и падение, но остается в ловушке. Молодой, но уже «выжатый» жизнью, он предстает перед зрителем не столько героем, сколько жертвой — азарт уже истощил его до предела.

Спектакль «Литургия Zero» обещает стать запоминающимся событием для всех, кто интересуется сложными, многослойными драмами, где страсть, азарт и роковые решения плотно переплетаются, обнажая болезненную правду о человеческой натуре.

Режиссер
Валерий Фокин
В ролях
Антон Шагин
Антон Шагин
Игорь Волков
Александр Лушин
Эра Зиганшина
Эра Зиганшина
Александра Большакова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 14 октября
Александринский театр Санкт-Петербург, пл. Островского, 6
19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 15 октября
Александринский театр Санкт-Петербург, пл. Островского, 6
19:00 от 500 ₽

Фотографии

Фестиваль «Золотая Маска». Литургия Zero Фестиваль «Золотая Маска». Литургия Zero Фестиваль «Золотая Маска». Литургия Zero Фестиваль «Золотая Маска». Литургия Zero Фестиваль «Золотая Маска». Литургия Zero Фестиваль «Золотая Маска». Литургия Zero

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